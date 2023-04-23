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中央公園馬拉松中市登場 祭出豪華補給品

中央社／ 台中23日電

「4117中央公園馬拉松」今天在台中市中央公園開跑，除了全程馬拉松組冠軍獎金11萬元外，現場準備龍膽石斑、龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等美食，為所有跑者提供補給。

由連鎖健身品牌主辦、豪宅品牌建商公司贊助的「4117中央公園馬拉松」，超過4000位跑友今天在面積廣達67公頃，園區有1.2萬株台灣原生樹種及各季節植栽，有「台中之肺」之稱的中央公園開跑。台中市政府運動局副局長游志祥到場為跑者加油打氣，也感謝主辦單位舉辦路跑帶動城市運動風氣。

主辦單位說明，賽事分42.195K全程馬拉松組、21K半馬、11.7K公園巡禮組，以及規劃4K的巡禮組，鼓勵全家出遊；更特別增設70歲以上樂齡組鼓勵高齡者共同參與路跑運動。

這次賽事全馬及半馬已取得AIMS國際賽道認證賽道，路線環繞中央公園，途經科湳愛琴橋及潭雅神綠色隧道，讓參與跑者參加賽事更飽覽在地台中美景風光。

主辦單位表示，其中全程馬拉松組冠軍獎金新台幣11萬元，半程馬拉松組與公園巡禮組冠軍也分別有4萬元與7000元獎金，補給站並提供龍膽石斑、龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等美食。

馬拉松 運動 美食

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