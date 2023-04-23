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政府與民間在種400株台灣欅樹 認養造林共推國有林地
東勢林區管理處今天和磐鈺生活美學文化藝術基金會，在台中市和平區種下近400株台灣珍貴木台灣櫸，兼顧森林經濟與生態效益，以認養造林共同推動國有林地。
東勢林區管理處與財團法人台中市磐鈺生活美學文化藝術基金會首次合作，今天在台中市和平區天輪里東卯溪畔，以認養造林方式共同推動國有林植樹造林，並以適地適木原則，種下近400株台灣闊葉樹五木之一的台灣櫸樹種。
今天植樹造林地點在八仙山事業區第30、31林班，位於台中市和平區天輪里，鄰近天輪社區、國小，當地里長及里民也參加植樹活動，該基金會人員和眷屬約80人一起種下當地原生樹種台灣櫸。
東勢林管處表示，透過植樹造林發揮里山精神，友善社區綠化環境，並期待透過企業與林業機關間合作造林，發揮森林多元效益，如水土保持、國土保安及增加碳吸存與生態多樣性，對於企業來說亦可落實社會責任，達成淨零碳排的永續目標。
磐鈺生活美學文化藝術基金會表示，透過建築人、設計人、企劃人等力量，共享所見所學，將其融合激盪出不同的思維觀點，協助推動公益、環境教育、美學文化，首次與東勢林區管理處攜手合作，期盼將為環境努力的心持續延伸，透過造林活動種下樹苗，一起為台灣森林盡一份心力。
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