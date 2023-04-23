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中市電動車充電樁僅3百座 民代批不足 市府：逐年增加

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市現有電動車充電樁僅有300座，市議員批數量不足，呼籲加強增設，友善電動車使用者。圖／報系資料照
台中市現有電動車充電樁僅有300座，市議員批數量不足，呼籲加強增設，友善電動車使用者。圖／報系資料照

全球電動車數量也日趨增加。市議員謝志忠指出，台中有300座充電樁，除公有外，也含飯店等私人建置數量拚湊，不切實際，且地點分配不均；市議員黃馨慧也提到，「台中市發展低碳城市自治條例」中，對公有「低碳車格」、「充電樁」要求低於民間車場，呼籲市府「先公後私」，增設公有停車快速充電樁。

交通局表示，將持續向中央爭取經費補助，預計於明年將公有路外停車場充電樁，設置達各場次車格數的1%至2%，並逐年增加數量；交通局也於停管基金及環保局空汙基金籌編明年補助預算，鼓勵委外場業者與能源業者合作，增設充電設施。

謝志忠說，台中現有4876輛電動車，預計2025年將增至1萬3千輛，但3百座充電樁中，包含公有及私人飯店內，如和平區5座皆在飯店內，非住宿民眾無法使用；另充電樁設置不均，部分區域僅有1座，而霧峰、大安一座皆無。

謝志忠更提到，「台中交通網」的APP，目前僅能看到50％的車樁設備，電動車樁是否使用中，也無法由APP確定，造成車主使用困擾。要求交通局提出三年計畫，增設充電樁並平均分配區域，且APP車位顯示透明化。

「台中市發展低碳城市自治條例」第30條規定，「車位達50格以上停車場，應設一格以上低碳車位」、而公有停車場每滿50格，則「應設一格低碳車位」。

黃馨慧則指出，台中電動車逐年增長50%至60%，市府秉持「先公後私」原則，卻要求民間停車場的「低碳車格」，需較公有多；而充電設備數量，僅符合自治條例中最低要求「一處以上」，盼將現有比例由2%，提高至10%(每百格)。

交通局說，台中市公有停車場已完成設置共300樁充電設施，數量僅次台北市，將持續爭取經費設置，預計明年將公有路外停車場充電樁，設置達各場次車格數的1%至2%，並逐年增加充電樁數量。

另針對APP車位顯示透明化，交通局已委託廠商規劃中，包括充電樁是否在使用中、充電車格費率等資訊，將可透過APP查詢，待完成後將對外公布使用方式，提供民眾更便利資訊。

停車場 台中市 謝志忠

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