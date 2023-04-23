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同濟會與中陽集團聯手 4百弱勢家庭學童台中盡情歡樂

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
來自全台和離島的近4百位弱勢家庭學童，上午在台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂。記者黃寅／攝影
來自全台和離島的近4百位弱勢家庭學童，上午在台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂。記者黃寅／攝影

一群來自全台和離島的近4百位弱勢家庭學童，上午在國際同濟會會友的帶領下，到台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂。他們不僅可以免費體驗園區內的各項遊樂設施，中午還有精心製作的餐點可以享用，留下美好的歡樂回憶。

國際同濟會台灣總會兒童圓夢計畫主委陳婠媚說，同濟會的「兒童圓夢計畫」邀請近4百位弱勢兒童旅遊，其中竹苗地區的失親兒有20人、來自蘭嶼國小的學童與老師有31位，所有的來回船票、遊覽車和住宿等花費都由同濟會來支出，希望他們能感受到大家對他們的愛與關懷。

曾任同濟會台中區主席的蔡易樺說，兒童圓夢計畫今年邁入第12年，從一開始在台中舉辦只有百餘小朋友參加，到今天已有近4百多人，而且除了本島還有外島的孩子，落實了同濟會以孩子為優先的宗旨。希望他們能帶著愛長大、「有愛的孩子絕對不會變壞」並許他們一個美好的未來。

蔡易樺說，因為以往的參觀活動場地有變化，在同濟會友的牽線下，非常感謝中陽集團願意以極優惠的價格提供遊樂和集會場地，甚至還特製優惠的精美便當給所有參與人員享用，讓活動得以順利舉辦。

中陽集團董事長張博鈞說，集團40年來對於各項公益活動從不間斷，持續傳遞關懷與愛的力量，讓偏鄉與弱勢族群可以感受到社會的溫暖。此次活動，集團動員旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園的人力和資源，希望參與活動的學童能在遊戲中拓展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，給予更多向前的力量。

他說，中陽集團對於公益活動都有特別方案，不管是場地的提供或活動配合，都相當樂意參與。

中陽集團董事長張博鈞說，中陽集團對於公益活動都有特別方案。記者黃寅／攝影
中陽集團董事長張博鈞說，中陽集團對於公益活動都有特別方案。記者黃寅／攝影
來自全台和離島的近4百位弱勢家庭學童，上午在台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂。記者黃寅／攝影
來自全台和離島的近4百位弱勢家庭學童，上午在台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂。記者黃寅／攝影
來自全台和離島的近4百位弱勢家庭學童，上午在台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂。記者黃寅／攝影
來自全台和離島的近4百位弱勢家庭學童，上午在台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂。記者黃寅／攝影

公益活動 偏鄉 住宿

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