硬闖大甲媽遶境管制路段 彰化白目酒駕男被當場逮捕

大甲媽祖鑾駕今晚9時20分許，經過彰化市自強路與彰新路口時，駕駛百萬名車的陳姓男子不聽員警指揮，硬闖管制路段，還狂按喇叭，警方當場噴辣椒水制止，並拉下車，發現他全身酒味，泥醉失禁，涉嫌酒後駕車，以現行犯逮捕，依違反公共危險罪送辦。

警方指出，大甲鎮瀾宮媽祖鑾駕今天進入彰化市區，轎晚間9時20分行經自強與彰新路口時，民眾參拜擠爆街道，51歲男子駕駛百萬名車，卻硬闖管制路段並狂按喇叭，警方隨即攔查，由於他渾身酒味，卻拒不下車，仍往後倒車，不顧香客安全，員警朝他噴辣椒水制止，拉他下車，當場制伏後，帶回中正派出所偵辦。