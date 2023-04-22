硬闖大甲媽遶境管制路段 彰化白目酒駕男被當場逮捕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
陳姓男子涉嫌酒駕，硬闖大甲媽祖遶境彰化市管制區域，被警方依現行犯逮捕。圖／臉書「古意囝仔看廟會」提供
陳姓男子涉嫌酒駕，硬闖大甲媽祖遶境彰化市管制區域，被警方依現行犯逮捕。圖／臉書「古意囝仔看廟會」提供

大甲媽祖鑾駕今晚9時20分許，經過彰化市自強路與彰新路口時，駕駛百萬名車的陳姓男子不聽員警指揮，硬闖管制路段，還狂按喇叭，警方當場噴辣椒水制止，並拉下車，發現他全身酒味，泥醉失禁，涉嫌酒後駕車，以現行犯逮捕，依違反公共危險罪送辦。

警方指出，大甲鎮瀾宮媽祖鑾駕今天進入彰化市區，轎晚間9時20分行經自強與彰新路口時，民眾參拜擠爆街道，51歲男子駕駛百萬名車，卻硬闖管制路段並狂按喇叭，警方隨即攔查，由於他渾身酒味，卻拒不下車，仍往後倒車，不顧香客安全，員警朝他噴辣椒水制止，拉他下車，當場制伏後，帶回中正派出所偵辦。

警方調查，陳姓男子為彰化市人，晚餐飲酒後，還自己開車要返回住處，行經自強路段遭警方攔查，泥醉失禁，涉嫌酒後駕車，警方偵詢後，依公共危險罪送辦。

陳姓男子涉嫌酒駕，硬闖大甲媽祖遶境彰化市管制區域，被警方依現行犯逮捕。圖／臉書「古意囝仔看廟會」提供
陳姓男子涉嫌酒駕，硬闖大甲媽祖遶境彰化市管制區域，被警方依現行犯逮捕。圖／臉書「古意囝仔看廟會」提供
陳姓男子涉嫌酒駕，硬闖大甲媽祖遶境彰化市管制區域，被警方依現行犯逮捕。圖／臉書「古意囝仔看廟會」提供
陳姓男子涉嫌酒駕，硬闖大甲媽祖遶境彰化市管制區域，被警方依現行犯逮捕。圖／臉書「古意囝仔看廟會」提供
陳姓男子涉嫌酒駕，硬闖大甲媽祖遶境彰化市管制區域，被警方依現行犯逮捕。圖／臉書「古意囝仔看廟會」提供
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大甲媽祖 彰化

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