阿嬤欽點理事長 新社九庄媽200年文化活了

新社九庄媽獨特的信仰形式，與在地人緊密連結，2003年創立的九庄媽文化協會，差點因運作不當遭裁撤，當時4、5名年輕人凝聚起來，先透過擲筊「讓阿嬤決定理事長」，搭配地方創生、文化活動，更把「九庄媽」納入鄉土教材，讓老信仰扎根新時代。

九庄媽協會現任理事長陳守賢說，他原本在外地工作，當過代課老師、業務員，10年前回新社老家接下果園，原本對於九庄媽信仰，只當成與兒時好友聚會，直到得知協會要被裁撤，才發現「代誌大條了」。

陳守賢說，協會5年前收到社會局公文，因為沒有定期會議記錄，未積極運作將被裁撤，他與4、5名夥伴思考，難道傳承近200年文化，要就此沒落嗎？

當時協會成員平均年齡不到50歲，破天荒以「擲筊」決定理事長人選，「讓九庄媽自己挑人」。陳守賢說，沒想到「阿嬤」欽點才32歲的洪敬雯，資深村民多抱持「看戲」心態。

協會招募青年加入，有農夫、油漆工、保險業務員到代書等，都來當「阿嬤」的孩子。陳守賢說，他發揮工作專長，向文化部、客委會寫企畫申請經費，開辦文史課程與調查，找教授來教村民認識九庄媽文化，還成立官方臉書創造聲量。

每年遶境時，協會與「值年庄」推出限量版護身符、帽子、T恤，吸引粉絲從屏東、台北來行腳，還有外國人來參香，讓信仰活起來。

九庄媽有神無廟，每年爐主更換，文物常常消失。協會去年成立文化館籌備處，把汰換的神袍、神轎陳列展示，整理祭典科儀，保存文史紀錄。

不只如此，協會今年培育「新社阿嬤ㄟ孫」，為遊客導覽九庄媽文化，還跟新社國小合作融入108課綱，推出低、中、高年級的新社九庄媽文化教案。陳守賢說，保留傳承文化不容易，但看到孩子對著九庄媽喊「阿嬤」，那分感動就值得了。