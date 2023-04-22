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外國人也瘋大甲媽！取這個中文名字向媽祖婆示愛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣姑娘黃欣怡與瑞典籍丈夫黃祈安今天參與大甲媽祖遶境。記者趙容萱／攝影
台灣姑娘黃欣怡與瑞典籍丈夫黃祈安今天參與大甲媽祖遶境。記者趙容萱／攝影

被譽為全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨天深夜起駕，今天鑾轎行經大肚，長期旅居國外的台灣姑娘黃欣怡與瑞典籍丈夫黃祈安也來「瘋媽祖」。黃欣怡說，丈夫會對大甲媽遶境感興趣，是因為十多年前參與，感受到信徒的熱情，從此每年都買機票來台參與，丈夫名字還取名為「祈安」，就是向媽祖祈求平安寓意，已經參與8、9次。

黃欣怡說，她老家在台中，丈夫對大甲媽遶境感興趣，是有一次去彰化八卦山旅遊，正好遇上大甲媽遶境，路邊有許多點心攤，免費提供結緣食物，志工也很熱心，他第一次參與就印象深刻，從此每年問「大甲媽遶境在什麼時候？要買機票了嗎？」除了疫情期間無法來台外，夫妻倆已參加過8、9次大甲媽遶境，她膝蓋受過傷曾開刀，就盡量全程參與，車上全是媽祖相關收藏。

台灣姑娘黃欣怡與瑞典籍丈夫黃祈安今天參與大甲媽祖遶境，對陸軍航空第602旅攤位很感興趣。記者趙容萱／攝影，
台灣姑娘黃欣怡與瑞典籍丈夫黃祈安今天參與大甲媽祖遶境，對陸軍航空第602旅攤位很感興趣。記者趙容萱／攝影，

遶境 大甲媽 媽祖

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