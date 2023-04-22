大甲媽起駕首日警局長督陣 下午4時40分到彰化

被譽為全球三大宗教盛事之一的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨天深夜起駕，今年疫情緩解，開放信徒鑽鑾轎湧現人潮，大甲媽祖鑾轎在今天上午9時50分到龍井、上午11時30分抵大肚，烏日警分局動員300名優勢警方護轎，台中市警察局長李文章也到大肚督陣、慰勤，鑾轎在下午4時40分通大度橋到彰化，比去年晚了3小時40分。

大甲媽祖9天8夜遶境活動昨天深夜起駕，今天凌晨4時到沙鹿，在上午9時50分到龍井、上午11時30分抵大肚，下午近4時分通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月30日回鑾。

台中市警局烏日分局說明，警方從今天上午5時至下午6時在大甲媽遶境路線交通管制，並視車流機動彈性調整，今年動員300名優勢警方護轎，並備有掃炮小組以自製掃炮竿待命，另有志工舉大型「小心扒竊」告示、抓扒竊高手隨行監控防扒。

大甲媽祖鑾轎今天上午因信徒眾多，行進速度較去年緩慢，在上午9時50分，經沙田路六段抵龍井轄區，由烏日警分局分局長尤啓南率領員警接駕，上午11時30分進入大肚區，鑾轎停駕山陽大排接駕點，排隊等候鑽鑾轎長達一公里長，讓鑾轎行進速度更加緩慢。

大甲媽祖鑾轎在今天中午12時20分進入大肚市區，很多信徒等在大肚分駐所前方，見鑾轎一來，立即舉手示意，在廟方人員指示下，二人一排，拿下帽子、背包，跪趴在地，靜候等待鑽鑾轎，排隊隊伍拉得更長，鑾轎在萬興宮停留15分鐘，中午12時45分停留永和宮休息，約在一時繼續往南走。