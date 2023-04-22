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埔里福興溫泉區種植0.8公頃流蘇 打造「4月雪」美景
南投林管處和南投縣政府今天在埔里福興溫泉區舉辦植樹愛地球活動，種植本土種喬木流蘇，希望來年流蘇盛開時，為福興溫泉區增添「4月雪」美景，南投林管處也推動森林碳匯ESG專案，在南投山區提供10公頃疏伐跡地，媒合企業參與植樹造林，以行動愛護地球。
福興溫泉區今天相當熱鬧，不少民眾今天全家出動，和南投縣副縣長王瑞德、林務局副局長廖一光共同種下有「4月雪」之稱之原生種喬木流蘇0.8公頃，還免費發送茶花、杜鵑、桂花及桃實百日青樹苗等1500株樹苗，吸引民眾排隊領取。
南投林管處副處長李志珉說，流蘇花期約為3至7月，花色白而美，白色流蘇花盛開時常吸引民眾拍攝。南投是觀光大縣，今天種下的流蘇正好和溫泉區相得益彰，未來4月雪盛開，可望成為福興溫泉亮點。
王瑞德表示，低碳永續是縣長許淑華施政主軸，福興溫泉區植樹可減緩地球暖化、營造自然美麗的環境。即將完工開放的溫泉公園規畫共融式遊憩設施、南投巧克力咖啡節與卡納赫拉的小動物主題典藏燈區、自行車活動及埔里溫泉季，串聯周邊旅遊景點，讓福興溫泉成為老少咸宜的旅遊景點。
廖一光說，林務局推動國土生態綠色網絡計畫，藉由生態資源調查發掘保育熱點，保全棲地和補合生態缺漏處，厚植台灣的森林資源。此外，也推動媒合企業參與森林碳匯ESG專案。南投林管處在仁愛鄉規畫5.4公頃、信義鄉5公頃疏伐跡地，提供企業認養，認養期間20年，希望在企業支持下，公私合作，朝向淨零碳排目標邁進。
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