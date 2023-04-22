彰化伸港慶欣欣鋼鐵被檢舉空汙 環保局：已列重點稽查

位在彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司，最近被民眾檢舉有空汙、砂塵逸散等問題，伸港鄉長黃永欽及鄉民代表均前往關切，要求改善，但仍未獲回應。彰化縣環保局指出，慶欣欣鋼鐵近年來屢遭民眾陳情，已列為重點稽查對象，3年來已開罰42萬5000元，環保局將持續檢測，督促業者加強製程運作管理。

伸港鄉代會接獲民眾檢舉，指慶欣欣鋼鐵製造空汙，常飄散臭味，危害居民身體健康，鄉代會本月20日下鄉考察，邀鄉長黃永欽前往慶欣欣鋼鐵表達關切，提出三項要求，包括改善空汙、傾倒廢料造成砂塵逸散問題，及進出廠區車輛不得行經住宅區。不過，鄉長黃永欽說，業者仍未回覆；記者打電話詢問廠方，無人接聽。

彰化縣議員賴清美表示，慶欣欣鋼鐵2021年7月發生廠內機台起火，釀成嚴重火災，並造成嚴重空汙，附近居民還前往抗爭，要求改善。希望業者嚴守環保相關規定，不要心存僥倖，否則又會引發居民抗爭，環保局也要嚴格把關。

彰化縣環保局指出，慶欣欣鋼鐵屬鋼鐵冶煉業，列管製程有M01電弧爐煉鋼製造程序及M02金屬軋造程序，近年來，屢遭民眾陳情，被環保局列為重點稽查對象，近3年，環保局共執行48次現場稽查作業，共查獲違規3次並依法裁處。

環保局表示，慶欣欣鋼鐵又在2021年7月發生廠內機台起火，釀成火災，致產生明顯粒狀汙染物逸散，去年1月又查到因廠房屋頂破損，產生明顯粒狀汙染物逸散，今年年1月又因車輛運輸逸散粒狀物造成路面色差及堆置區開口未保持關閉等違反逸散性管理辦法，共被裁罰42萬5000元。