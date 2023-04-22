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南投市嘉和國小豪雨必淹水 是周邊排水溝惹禍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣副縣長王瑞德（中）會勘嘉和國小周邊排水系統，將分階段解決校園淹水問題。圖／南投縣政府提供
南投縣副縣長王瑞德（中）會勘嘉和國小周邊排水系統，將分階段解決校園淹水問題。圖／南投縣政府提供

南投市嘉和國小因周遭排水系統匯流，每逢豪雨校園必積水，南投縣副縣長王瑞德和南投市公所會勘，決定先以採集水井方案降低進水流速，減輕分流壓力利宣洩，長期則檢討改善周邊大排系統，避免積水匯聚到學校，徹底解決校園積水問題。

嘉和國小位在南投市彰南路1段639巷，沿著斜坡興建。校長吳崑檳說，因為地形關係，校園基地有三層高低差，操場及跑道位於最下面一層。水往低處流，故每逢雨天，上層排球場及中層校舍的排水若宣洩不及，中庭的水必然排不出去，必定往操場及跑道蓄積，造成淹水，以致於無法鋪設PU跑道。

校內排水溝與周邊排水共用分流，一大部分水是來自校外，校門旁彰南路639巷的排水溝自大庄路一路往下流向彰南路，但排水溝在校門口附近開始分流，部分則進入校內再轉往彰南路639巷，部份則繼續沿嘉和一路232巷往下，雨量稍大時，沿該排水溝進入校內的水宣洩不及，自陰井處大量湧出，造成操場跑道積水不退，希望能加以改善，以維護校園設施及學童安全。

王瑞德說，嘉和國小積水問題，主因是農田水利灌溉渠排水系統及周邊雨水排水溝匯分流問題，其次才是校園逕流水排放及下游南崗路大排通水斷面問題，要根本改善需從校外排水先著手，然後再改善南崗路大排通水斷面，增加匯流水排放量，同時要兼顧不造成周邊社區，降低瞬間豪大雨造成宣洩不及情形發生。

校外排水系統雖分屬農田水利署彰化管理處南投工作站及南投市公所，宜居是縣長許淑華施政主軸，防災減災也是宜居施政重點，縣府責無旁貸，工務處將會與市公所工務課共同研商合宜工法，由公所負責施工，涉及區域排水部分，再研議提相關計畫爭取中央經費改善。

南投市公所工務課表示，雨水排水溝分流處與校園圍牆高差約1公尺，可建置集水井及重建下游部分排水溝，集水減緩流速，並達有效分流之功，將進一步與縣府工務處討論，加緊落實。

南投縣副縣長王瑞德（中）會勘嘉和國小周邊排水系統，將分階段解決校園淹水問題。圖／南投縣政府提供
南投縣副縣長王瑞德（中）會勘嘉和國小周邊排水系統，將分階段解決校園淹水問題。圖／南投縣政府提供

排水溝 南投 雨水

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