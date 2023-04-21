王惠美攜9大建設拜會政院 32億補助入袋、多案突破

彰化縣長王惠美今天率縣府團隊拜會行政院，爭取加速推動縣內9項重大建設，由行政院副院長鄭文燦接見，經過與列席的相關部會討論後，有兩案補助獲具體結論，分別是彰化漁港開發案後續工程及「彰化縣農糧產品區域冷鏈物流中心」，合計獲32.6億元補助，另台中捷運延伸彰化及彰化東區擴大都市計畫也有突破。

關於彰化漁港開發案後續工程經費部分，農委會漁業署表示，彰化縣政府只要今年9月份完成第一階段工程並如期開港運行，第二階段所需工程經費，漁業署承諾將會核定超過原先計畫的29億元工程經費補助彰化縣政府。

「彰化縣農糧產品區域冷鏈物流中心」，會中決定以補助88%為上限，約2.845億元經費，農委會允諾會盡速核定這項新建計畫，期使國有財產署可以盡早撥用土地給彰化縣政府使用。

其餘7個提案，懸宕已久的二林精密機械產業園區開發計畫，會中要求盡速進入二階環評。鄭文燦裁示農委會針對此一開發案能更加明確的評估與考量。

關於「台中捷運綠線延伸彰化」及「彰化市東區都市計畫」，王惠美縣長細究受到阻礙的主要原因，是因為國發會要求東彰擴大都市計畫內政部必須先通過，才能確認臺中捷運綠線延伸彰化案的運量，而內政部都市計畫審議委員會則要求臺中捷運綠線延伸彰化路廊必須先通過，使彰化縣政府不知該如何因應。

會中經過討論，取得新突破，營建署表示，都市計畫與捷運延伸線規劃案兩則是可以拆開規劃，希望彰化縣政府先就臺中捷運延伸到彰化的沿線土地路廊等部分先予以規劃，未來台中捷運延伸彰化縣是必定要做的工程。

王惠美縣長在會中，要求中央修訂相關法令或另立綠能稅專法，將綠能稅撥給彰化，用來支應369敬老金，以兌現總統蔡英文、副總統賴清德在縣長選舉時的承諾；財政部稅賦署表示，國稅攸關公平正義原則，無權做決定。鄭文燦裁示，目前行政院刻正積極研討「財政收支劃分法」及相關法規研議，針對彰化縣內綠能產業的貢獻，將會列入財政收支劃分法修正考量。