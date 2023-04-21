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日月潭增249萬噸水九蛙仍全露 台電籲持續節水

中央社／ 南投縣21日電

春雨挹注，日月潭水庫水位上升35公分、增249.12萬公噸蓄水，但蓄水量仍低，景點「九蛙疊像」仍全露，台電公司請民眾持續節約用水，夏季需水高峰、農作抽穗期才有餘裕供水。

日月潭水庫今天上午蓄水率60.58％，水位高度來到741.85公尺，較昨天上升24公分，不過因水位高度未達745.9公尺、蓄水率84％，日月潭知名景點「九蛙疊像」仍全都露出，日月潭水庫主管機關台電公司大觀發電廠籲民眾持續節約用水。

大觀發電廠表示，這波鋒面20日為上游帶來約79.5毫米降雨，日月潭水庫平均進流量為每秒19.02公噸，下游平地因獲降雨挹注，放水量降為每秒3.97公噸，合計2天水位上升35公分、增加約249.12萬公噸蓄水，由於降雨後水庫進帳有限，蓄水量仍位於低檔。

另外，由於近日降雨，交通部公路總局第二區養護工程處今天發布新聞稿表示，預報週末台中、南投山區仍有短暫陣雨，考量雨後山區路況與天氣不佳及中橫公路「人本關懷」通行需要，台14甲線22日、23日不實施花季高乘載管制，由警方派員機動疏導交通。

第二區養護工程處表示，台14甲線合歡山路段停車空間有限，加上多數路幅狹窄，為維護合歡山花季期間台14甲線交通安全、順暢，去年實施合歡山杜鵑花季高乘載、流量管制措施，成效良好，今年合歡山花季持續辦理，遊客可利用平日分流賞花。

日月潭 水庫 合歡山

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