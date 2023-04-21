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彰化地檢新建辦公廳舍工期超前 今上大梁邁向新里碑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地檢署今天舉行辦公廳舍新建工程上大梁儀式，典禮隆重氣氛莊嚴。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署今天舉行辦公廳舍新建工程上大梁儀式，典禮隆重氣氛莊嚴。記者簡慧珍／攝影

彰化地方檢察署辦公廳舍遷建工程流標4次，2021年元月開工，地檢署和包商克服原物料飛漲等難題，施工進度超前，今天在喜氣鞭炮聲中舉行上梁儀式，預計2025年8月前完成並搬遷進駐，綠建築設計的現代化司法園區意象不僅給民眾較舒適的洽公空間，附近居民也能到此休憩。

彰化地檢署辦公廳舍遷建工程基地，今天舉行主體建築鋼筋混凝土結構工程的上梁典禮，法務部長蔡清祥主持典禮時說到1983年初任檢察官，第一站到彰化地檢署任職的往事，因此對彰化地檢署特別有感情，如今彰化地檢署和施工團隊克服施工期間的地質、天候、物價波動、缺工、缺料、疫情等諸多困難，進度超前確屬難得。

彰化地檢署現有辦公大樓1969年落成啟用，空間已嚴重不足，加上員林市發展快速，地主員林市公所希望土地能另作妥善利用，院檢1993年間就有遷建計畫，直到2008年選定目前彰化地方法院對面的愛買員林店舊址，作為興建彰化地檢署辦公大樓的地點，行政執行署彰化分署設立20年都沒自有辦公廳舍，也將從彰化市搬過來合署辦公。相關興建工程2018年設計案確定，2019年底招標，一連流標4次，行政院追加3.15億元，2020年11月19日第五度開標，終於標出。

彰化地方檢察署辦公廳舍遷建工程2021年1月12日開工動土，預訂於113年9月間完成地下兩樓、地上8樓的主體建築物，目前施工進度超前，今天上大梁，彰化地檢署將依行政院核定計畫期程，2025年8月前完成搬遷進駐。新建大樓總樓地版面積3萬9889平方公尺，規畫汽車地下停車位173個、戶外停車位191個，將提供更便民的洽公環境。

彰化地檢署今天舉行辦公廳舍新建工程上大梁儀式，工程進入新階段。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署今天舉行辦公廳舍新建工程上大梁儀式，工程進入新階段。記者簡慧珍／攝影

彰化 綠建築 員林

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