中市文山焚化爐屆齡汰換 預計8月招商

台中市南屯區文山焚化爐已使用28年，市府今天指出，新爐目前正審慎規畫中，預計8月辦理招商，明年可動工，環評部分將行文環保署解釋是否需要重新辦理環評。

台中市議會今天召開定期會，會中進行文山垃圾廠焚化爐屆齡汰換計畫進度及文山掩埋場第3期封閉時程專案報告，會中多名市議員都關心文山焚化廠規畫新焚化爐興建案。

藍營市議員黃馨慧表示，建一座新爐最少需要4年以上時間，台中市垃圾焚化量逐年攀升，新爐應儘早啟用運營才能補焚化量缺差缺口。市議員朱暖英認為，台中市有不少鄰避設施都放在南屯區，如今焚化爐已屆齡，難道不能改建到其他地方，否則都放在南屯區實在不公平。

時力市議員吳佩芸指出，文山焚化爐屆齡整新計畫已延宕許久，焚化量下降空氣污染卻增加，對周遭持續移入增加的人口造成衝擊，她要求環保局把關飛灰底渣的處理，減少對環境的污染。

環保局長陳宏益說明，文山焚化廠新爐目前正按部就班審慎辦理規畫中，預計8月可招商，明年可動工，市府會持續積極改善垃圾問題；至於環評是否須再重新辦理，將會再行文請行政院環境保護署解釋，並遵照去年市議會定期會決議依照環保相關法令嚴格辦理。

陳宏益指出，市府重視垃圾處理問題，短期藉由焚化爐焚燒與垃圾掩埋場覆土處理，並改善焚化爐污染排放設備與異味問題，中長期則打造綠能園區，將垃圾轉化為生質燃料發電，將鄰避設施改善為六星級的公園，煥然一新讓大家改觀，維護鄰近周邊環境品質。