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香糯米成為南投仁愛鄉最新香氛產品 成就仁愛香的代表味道

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
以仁愛鄉獨有的香糯米，製作出市面上獨一無二的香氛產品「仁愛香」，開創專屬的獨特香氛。記者黑中亮／攝影
以仁愛鄉獨有的香糯米，製作出市面上獨一無二的香氛產品「仁愛香」，開創專屬的獨特香氛。記者黑中亮／攝影

它是台灣高山「原生種」香糯米，又稱黃金香糯米，與一般米食烹煮後會散發出香甜味道，日治時期選定仁愛鄉親愛村松林部落（又稱伊娜谷）進行栽種，成為原住民早期主要米食，每年只能收成一次，在仁愛鄉公所努力，近來更推出市面上獨一無二的香氛產品「仁愛香」，用最熟悉的氣味開創專屬的獨特香氛。

鄉長江子信表示，仁愛鄉得天獨厚的地理環境，產出獨一無二的原生種香糯米，一年僅一獲，且以天然山泉水栽種為台灣，從日治時代被日人選為栽種香糯米的基地，所栽種出來的香糯米特別香Q好吃，面積不大，又產量有限，好滋味連日本天皇也讚不絕口。

觀產所近來在卓秋花所長帶領下，，將最原始的仁愛風光以最獨特的姿態呈現，而香糯米香氛便是既大膽又創新的產品，研發製作市面上未曾出現過的獨特產品，更進一步將技術轉移至部落，使得香糯米香氛經過研發與改良，今年三月研發完成交由部落永續經營，為地方創生注入新的活力與契機。

縣長許淑華表示，仁愛鄉積極培育原鄉產業發展，除配合縣府原民局的烤職人認證之外，由鄉內自行研發的三酸產品，近幾年也在公所與部落族人的持續協力之下繳出亮眼成績，再開發出屬於仁愛鄉的文創商品「仁愛香」，對鄉民而言是非常大的鼓舞。

南投縣長許淑華（右）與縣議員林婷立，共同行銷鄉內獨一無二的香氛產品「仁愛香」。記者黑中亮／攝影
南投縣長許淑華（右）與縣議員林婷立，共同行銷鄉內獨一無二的香氛產品「仁愛香」。記者黑中亮／攝影
以仁愛鄉獨有的香糯米，製作出市面上獨一無二的香氛產品「仁愛香」，開創專屬的獨特香氛。圖／仁愛鄉公所提供
以仁愛鄉獨有的香糯米，製作出市面上獨一無二的香氛產品「仁愛香」，開創專屬的獨特香氛。圖／仁愛鄉公所提供
以仁愛鄉獨有的香糯米，製作出市面上獨一無二的香氛產品「仁愛香」，開創專屬的獨特香氛。記者黑中亮／攝影
以仁愛鄉獨有的香糯米，製作出市面上獨一無二的香氛產品「仁愛香」，開創專屬的獨特香氛。記者黑中亮／攝影

氣味 許淑華

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