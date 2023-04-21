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台中購物節 盧秀燕研究剔除房地產消費

中央社／ 台中21日電

台中購物節消費登錄金額屢創新高，今年邁向第5年，但因買房、買車金額也納入抽獎，引發爭議。台中市長盧秀燕今天宣布，將研究是否剔除房地產類消費。

台中市議會今天召開定期會，討論台中購物節等相關議題，多名市議員提出建議。市議員陳淑華表示，台中購物節只是登錄消費金額來抽獎的活動，沒有發揮加乘效果，市府不該「只顧登錄金額，不顧基層店攤」，並要求市府要盡快調整執行計劃，才能讓地方小店攤有感，真正實質受惠及振興基層經濟。

市議員劉士州指出，每屆購物節都有代言人，包含藝人謝金燕、林美秀等，他建議下屆代言人可找和盧秀燕同姓的盧廣仲。市議員陳政顯表示，高雄過去曾配合中央五倍券，推出加碼1000元高雄券，約花新台幣11.7億元預算，但效益有限，台中購物節發現金最直接，相信大力促銷會有好成績。

盧秀燕指出，去年購物節成績亮眼，台中累計消費登錄高達358億元，比其他縣市購物節成績亮眼，議員前陣子針對購物節追加預算提出建議，包括今年消費登錄排除房地產類等，市府傾聽議員建議，目前正在研議，希望在有限資源下，讓消費主力更集中於中小經濟。

盧秀燕說，若店家若未使用發票，民眾也可索取收據登錄，市府還推出收據專屬抽，可抽100萬元獎項，今年將擴大辦理，經發局加強宣導夜市及市場使用收據。

經發局說明，台中購物節首屆2019年登錄金額25億元、第2屆2020年90億元、第3屆2021年291億元、第4屆去年358億元。自活動舉辦以來，考量大筆金額可獲得大量抽獎券的公平性問題，因此設定單筆消費最高產券額度為600張（產券金額30萬元），因此不致發生房地產大額交易排擠其他消費中獎機會情形。

議員 盧秀燕

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