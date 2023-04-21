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彰化早春葡萄評鑑停辦3年 今70組角逐冠軍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣農業處長邱奕志、溪湖鎮農會總幹事陳金源共同行銷溪湖溫室葡萄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農業處長邱奕志、溪湖鎮農會總幹事陳金源共同行銷溪湖溫室葡萄。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮因新冠疫情連續停辦3年的全縣溫室葡萄評鑑，今天在溪湖鎮農會四樓舉行，70組參賽葡萄串串飽滿，粒粒果皮透亮；台中區農業改良場副研究員葉文彬說，今年早春低溫又少雨，葡萄反而得天獨厚的生長良好，平均品質更勝往年。

彰化縣是全國巨峰葡萄最大產地，縣內種植葡萄的溪湖區三鄉鎮加上大村、永靖、二林等6鄉鎮合計70組葡萄參加評鑑，溪湖鎮農會禮聘台中區農業改良場研究葡萄的專家葉文彬，及縣政府農業處、鎮農會常務監事陳嘉修等人員組成評審團，從葡萄外觀、穗重、粒重、脫粒、風味、著色、糖酸、糖度酸度評分，將選出冠、亞、季軍和10名優勝。

葉文彬表示，溪湖早春葡萄有兩大特色，分別是住溫室和夜間燈照，今年很特別，春季的溫度偏低，雨水少偏乾，早春葡萄沒天然災害，農民努力疏果，每串保留約40顆葡萄，養分集中使得生長情形良好，品質比往年更好。

溪湖鎮農會總幹事陳金源說，溪湖鎮溫室葡萄種植面積逾300公頃農會，鎮農會成立葡萄共同運輸體系，昨（20日）溪湖鎮共同運銷的巨峰葡萄在北農拍賣最高每公斤430元，寫下第二高歷史好價，希望葡萄農藉由評鑑機會交流經驗，共同提升栽種技術。

彰化縣政府為農特產品自創「彰化優鮮」品牌，今年評鑑成績優異的葡萄都將以「彰化優鮮」上市；縣政府農業處長邱奕志說，參加評鑑的葡萄都經過質譜快篩檢查，無農藥殘留才能出場，保證消費者吃到安全美味的彰化葡萄。

溪湖鎮農會明（22日）在農會停車場舉辦葡萄行銷推廣活動，展示一般早春葡萄及今天評鑑得獎葡萄，鎮農會家政班的插花班活化再利用廢棄葡萄藤作為花材，今天已提前掛出作品，讓會場洋溢滿滿葡萄味。

彰化縣溪湖鎮農會禮聘專家學者評鑑溫室葡萄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮農會禮聘專家學者評鑑溫室葡萄。記者簡慧珍／攝影

農會 疫情

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