彰化早春葡萄評鑑停辦3年 今70組角逐冠軍

彰化縣溪湖鎮因新冠疫情連續停辦3年的全縣溫室葡萄評鑑，今天在溪湖鎮農會四樓舉行，70組參賽葡萄串串飽滿，粒粒果皮透亮；台中區農業改良場副研究員葉文彬說，今年早春低溫又少雨，葡萄反而得天獨厚的生長良好，平均品質更勝往年。

彰化縣是全國巨峰葡萄最大產地，縣內種植葡萄的溪湖區三鄉鎮加上大村、永靖、二林等6鄉鎮合計70組葡萄參加評鑑，溪湖鎮農會禮聘台中區農業改良場研究葡萄的專家葉文彬，及縣政府農業處、鎮農會常務監事陳嘉修等人員組成評審團，從葡萄外觀、穗重、粒重、脫粒、風味、著色、糖酸、糖度酸度評分，將選出冠、亞、季軍和10名優勝。

葉文彬表示，溪湖早春葡萄有兩大特色，分別是住溫室和夜間燈照，今年很特別，春季的溫度偏低，雨水少偏乾，早春葡萄沒天然災害，農民努力疏果，每串保留約40顆葡萄，養分集中使得生長情形良好，品質比往年更好。

溪湖鎮農會總幹事陳金源說，溪湖鎮溫室葡萄種植面積逾300公頃農會，鎮農會成立葡萄共同運輸體系，昨（20日）溪湖鎮共同運銷的巨峰葡萄在北農拍賣最高每公斤430元，寫下第二高歷史好價，希望葡萄農藉由評鑑機會交流經驗，共同提升栽種技術。

彰化縣政府為農特產品自創「彰化優鮮」品牌，今年評鑑成績優異的葡萄都將以「彰化優鮮」上市；縣政府農業處長邱奕志說，參加評鑑的葡萄都經過質譜快篩檢查，無農藥殘留才能出場，保證消費者吃到安全美味的彰化葡萄。