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台中文山焚化爐汰舊換新 中市府：8月發包最快明年動工

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中南屯區文山焚化廠已營運28年，市府規畫轉型為再生能源發電廠；台中市環保局長陳宏益表示，預計今年8月發包，最快明年動工，工期約需4年。圖／台中環保局提供
台中南屯區文山焚化廠已營運28年，市府規畫轉型為再生能源發電廠；台中市環保局長陳宏益表示，預計今年8月發包，最快明年動工，工期約需4年。圖／台中環保局提供

台中市南屯區文山焚化爐已營運28年，市府規畫轉型整建為再生能源電廠，藍綠議員今天質詢關心興建期程。台中市環保局長陳宏益表示，文山焚化爐是「穿著衣服改衣服」，預計今年8月發包，最快明年動工，工期約需4年。

台中有3座焚化爐，文山焚化爐最老舊，原設計量能每天900公噸，但處理量遞減為600公噸。環保局規畫整建文山焚化爐，先新建450公噸新爐，完成後拆除舊爐，再蓋450公噸新爐，處理量呈仍維持900公噸，並轉型為再生能源電廠。

時代力量中市議員吳佩芸表示，文山焚化爐屆齡整新計畫已延宕許久，焚化量下降，但是熱值上升，空氣汙染卻增加，對周遭持續移入增加的人口造成衝擊，要求環保局把關飛灰底渣的處理，減少對環境的汙染。

吳佩芸說，台中市府曾在3年前委外研究建置焚化飛灰水洗廠可行性評估，因飛灰經適當處理後，可用於許多公共工程的再利用，但這份可行性評估後來卻不了了之。她強調市府應持續積極推動飛灰水洗，而非繼續用掩埋的方式造成土地汙染。

國民黨議員劉士州與民進黨議員張芬郁皆關心文山焚化爐何時發包動工及完工。國民黨議員林孟令肯定盧秀燕要解決垃圾問題的決心，建議市府要落實垃圾分類，從源頭減少垃圾量。

台中市長盧秀燕表示，她上任第一年就有人說她一定會面臨垃圾大戰，台中垃圾愈來愈多，處理垃圾壓力很大，目前垃圾量雖然勉強可以調度，但必須開始規劃，文山焚化廠現處理量剩下3分之2，市府準備汰舊換新，原址先新建新爐，完成後拆除舊爐，再蓋新爐，地點沒有擴大。

環保局長陳宏益表示，文山焚化廠是「穿著衣服改衣服」，需要一定時間，預計今年8月可招商，最快明年動工，工期約需4年。文山廠汰舊換新後，可恢復至原設計每天900公噸處理量能，且空汙排放量將減量至目前一半以下，發電效率可提升25％以上，成為再生能源發電廠。

陳宏益強調，市府重視垃圾處理問題，短期藉由焚化爐焚燒與垃圾掩埋場覆土處理，並改善焚化爐汙染排放設備與異味問題，中長期則打造綠能園區，將垃圾轉化為生質燃料發電，將鄰避設施改善為六星級的公園，煥然一新讓大家改觀，維護鄰近周邊環境品質。

焚化爐 議員

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