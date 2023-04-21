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提升建築耐震品質 科博館921地震教育園區論壇今登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
科博館921地震教育園區今舉辦「建築耐震防災企業誠信論壇」，吸引逾百人參與。圖／科博館提供
科博館921地震教育園區今舉辦「建築耐震防災企業誠信論壇」，吸引逾百人參與。圖／科博館提供

國立自然科學博物館921地震教育園區為提升建築物耐震品質，今與廉政署、營建署合作，舉辦「建築耐震防災企業誠信論壇」，吸引產官學研、中部地區營建業者及公會，以及建築師公會、結構工程技師公會等逾百人參與專題演講、座談及園區導覽，盼共同倡議企業誠信，保障民眾安全。

科博館館長焦傳金說，教育部重視校園的耐震防災，2009年至2019年底，累計補強6526棟校舍，2020年至去年再投入162億元改善1326棟校舍的耐震力，打造讓安心、安全的校園環境。

焦傳金指出，921地震教育園區作為教育部所屬社教館所，保存921大地震時，霧峰光復國中斷層錯動操場隆起與受震災毀損的教室，並透過歷史與人文、地球科學與防震科技三面向，帶民眾了解地震和人類生活的關係，今天的論壇強調「耐震品質管理」，將企業誠信經營理念深入建築工程，達成耐震防災的全民目標。

焦傳金說明，今天專題演講主題「公私協力共創廉政平臺與誠信環境的重要性」、「震災中我們學到的事：建築耐震的真善美」，分別為中興大學法政學院院長李長晏、聯合大學土木與防災工程學系系主任王哲夫主講，協誠營造總經理蔡清到場分享榮獲金質獎的心路歷程。

廉政署副署長沈鳳樑說，這次論壇以「耐震防災結合企業誠信、法令遵循」等議題切入，對保障公共安全及企業誠信治理具正面意義。去年台灣清廉印象指數獲評68分、排名第25名，超越全球 86%受評國家，這是政府與企業共同努力的成果，廉政署將持續協力營造廉能優質投資環境，促進國家與產業永續發展。

科博館921地震教育園區。圖／科博館提供
科博館921地震教育園區。圖／科博館提供
科博館921地震教育園區今舉辦「建築耐震防災企業誠信論壇」，吸引逾百人參與。圖／科博館提供
科博館921地震教育園區今舉辦「建築耐震防災企業誠信論壇」，吸引逾百人參與。圖／科博館提供

建築 921大地震 廉政署

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