越南籍逃逸移工動脈瘤破裂丟包醫院 術後救回竟成各方頭痛人球

一名越南籍逃逸移工日前顱內動脈瘤破裂，意識不清，被同伴丟包到南投佑民醫院後離去，昏迷指數只剩3分，經醫師確診為顱內動脈瘤破裂所致，立即安排緊急手術，院方表示病人術後恢復良好，但有神經缺損後遺症，後續需復健治療。

由於越南籍朱姓移工後續仍須復健，且這名移工住院半年，目前面對100多萬的醫藥費，自身無力支付，且移民署和其他相關新住民單位互相推卸責任，無法出面支付下，只請委請相關社福單位及社勞處安排住處，目前院方也苦惱不知如何是好。

草屯佑民醫院指出，一名30歲越南籍朱姓移工，突然身體不適昏倒，被友人緊急送醫後「丟包」在急診，該名病患為深度昏迷，昏迷指數為3分（最低分3分，滿分15分），經電腦斷層顯示，右側內頸動脈及中大腦動脈交界處有一個約2.5公分的巨大動脈瘤破裂，造成腦部廣泛性蜘蛛膜下腔出血，安排緊急手術，救人為先。

神經外科醫師劉善傑表示，除開顱來治療動脈瘤清除血塊，同時進行微創導管栓塞手術，解除致命危機。術後在醫療團隊密切照護，該名病患恢復良好，意識清楚能說話溝通，但左側肢體無力神經缺損後遺症，後續需要復健治療。

佑民醫院院長王斯弘說：「到院的時候是呈現深度的昏迷，我們基於救人的本質，所以積極做緊急處置，由神經外科醫師負責開刀清除血塊。」但人是救回來了，可是1個多月了，目前累積的相關費用，大概已經100多萬，聯絡各單位後，目前看起來都已讀不回，可能都覺得不是他們的業務範圍，院方也苦惱不知如何是好。