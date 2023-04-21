香糯米稻梗變香氛 南投仁愛鄉展現部落特色
南投仁愛鄉推動部落深度體驗，以親愛村松林部落香糯米稻梗研發香氛產品，今天正式發表，研發廠商後續技術轉移至部落，成為旅遊手作體驗及販售商品，並規劃接洽外銷日本。
仁愛鄉公所今天在南投縣政府大廳舉辦「香糯米」香氛發表會，南投縣長許淑華、南投縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信、親愛村產銷班成員出席，村民表示，松林部落10年前開始復育種植香糯米，透過部落創生計畫，盼藉由香糯米加值利用，帶動部落產業經濟發展。
許淑華致詞表示，香糯米是仁愛鄉特有品種，產量少，通常慶典或宴客才能吃到，獨特迷人米飯香氣讓她以前首次品嚐時留下深刻印象，現在利用香糯米稻梗研發成香氛實在令人驚豔，更形成品牌提升稻米產值，縣府將投入更多資源與計畫，協助部落打造更好產業。
江子信說，公所持續推動部落深度體驗，並依各部落特色辦理產業培力，將最美好的仁愛鄉風光以獨特姿態呈現給遊客，這次香糯米香氛是大膽創新產品，2021年開始委由廠商研發改良，今年終於成功商品化，未來技術轉移至部落，由部落永續經營發展。
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