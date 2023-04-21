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影／昨天出院…今陪大甲媽起駕 顏清標：走不到的顏寬恒都會補走

聯合報／ 記者游振昇林佩均陳秋雲黃仲裕／台中即時報導
國民黨主席朱立倫今天下午在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，參拜媽祖。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫今天下午在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，參拜媽祖。記者黃仲裕／攝影

大甲媽遶境進香今晚起駕，鎮瀾宮董事長顏清標最近被發現身體不適住院，他今天說自己昨天出院，但走太久會喘，醫師有交代要特別小心，今年他陪大甲媽遶境，自己走不到的，兒子顏寬恒都會補走到。

顏清標今天下午說，他走太久會喘，醫師有交代要特別小心，今年他走不到的，兒子顏寬恒都會補走到。他說大甲媽是慈悲的，大家愛媽祖，媽祖也愛大家，希望媽祖庇兩岸和平，媽祖是兩岸和平的使者 ，台灣的海峽女神。

媒體問完國民黨主席朱立倫選舉話題，顏清標說，主席已 說清楚，徵召會提早不會延後，希望這次大選，在場的立委楊瓊瓔、顏寬恒及多位台中市議員，希望在大家團結下，結合非綠聯盟才有勝算，改變一切。他強調，媽祖愛和平、愛大家平安，觀光客才會進來，大家才賺得到錢。

顏清標說自己昨天已出院，身體可以，他說，有媽祖加持，有關心「標仔」的好朋友，他身體會勇起來，感謝天，感謝地，感謝媽祖，希望兩岸和平，他為了讓大家放心自己的身體問題，他四度大聲問大家兩岸要和平，媽祖愛大家，「好不好，對不對」，現場人大聲回應「好」，並熱烈鼓掌。

大甲媽遶境今晚起駕，朱立倫今天下午在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒與多位國民黨台中市議員陪同下，到鎮瀾宮參拜媽祖。

大甲媽祖 遶境 顏清標 顏寬恒 鎮瀾宮

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