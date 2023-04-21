中部第一個鄉鎮跨域治理聯盟成形 5鄉鎮期有加乘效果

彰化縣西南角被教育部畫為偏鄉，今天西南角4鄉鎮加埤頭鄉，舉辦彰化西南五鄉鎮跨域治理策略聯盟的首長會議，討論六大議題並都作出結論，未來合作推動道路、硬體的建設及觀光旅遊、推廣農特產品、地方創生，發揮「1加1大於2」效果。

西南角四鄉鎮包括二林、竹塘、芳苑、大城，二林鎮公所拉埤頭鄉參加，發起縣內第一個基層公所的彰化西南五鄉鎮跨域治理策略聯盟，鎮長蔡詩傑、竹塘鄉長蔡碩任、芳苑鄉長林保玲、大城鄉陳玉照4鄉鎮首長，和埤頭鄉公所主任秘書許鳳玲到二林鎮公所會議室開會。

蔡詩傑開場白表示，已有多個縣市成立跨域治理平台，沒鄉鎮市這麼做，彰化縣西南角有很多共同與共通之處，「1加1一定大於2」，成立跨域治理策略聯盟可共生共榮。林保玲、蔡碩任都說，樂意共同打拚，迸出西南角共榮的火花。

「大城鄉內常見悼念的花圈，很少見到身懷六甲的婦女。」陳玉照說，大城鄉截至3月底人口數1萬5291人，人口持續流失達到「生不如死」，事實上大城有黃金麥浪，連吳寶春都使用大城鄉小麥製作麵包，他期待加入跨域治理策略聯盟更加提高大城鄉的能見度。

開會針對交通、教育、觀光、農業共生、創生共榮、區域論壇六大議題熱烈討論，芳苑鄉長林保玲發言特別踴躍，給予很多建議。埤頭鄉公所主任秘書許鳳玲說，將帶回會議共識，和二林區4鄉鎮一起執行。