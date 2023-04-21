幼教師不當對待幼童案遭監察院糾正 盧秀燕：已解聘維護學生權益

監察院今舉行記者會，對於已遭解聘的胡姓教師，過去在校有教學不力及不當管教等不適任情事，糾正台中市教育局、黎明、僑仁國小此案處理過程。國民黨中市議員羅廷瑋質詢表示，胡師任職期間屢次出事，直到盧市長任內才斷然處置，教育局最終取消教師資格，讓該師不能退休，結果是對的。

台中市長盧秀燕表示，她上任後認為事態嚴重，已將胡師解聘，維護學生權益。她也呼籲，胡師為單一個案，不要「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，影響外界對台中市全體3萬名老師的信任與尊重。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，胡姓老師2020年在台中市立黎明國小附幼任教，因拉扯幼童肢體導致挫傷、不讓小孩如廁等事由遭家長投訴，隔年就申請轉調到僑仁國小附幼任職，經人本協助調查後才發現，胡師先後在台中市內多所公立幼兒園任教，20多年期間竟轉調高達6所公立國小附幼，一旦遭家長投訴，便透過請病假先避風頭，下學期再轉調其他學校，長期下來恐已波及更多學童受害。

監察院今發布新聞稿表示，胡姓幼師遭訴不適任，台中市教育局未依法督導黎明、僑仁國小進行責任通報及召開校事會議，未召開專審會處理胡師跨校違失行為，卻貿然核定胡師退休，監察院糾正台中市教育局、黎明、僑仁國小。

中市議員羅廷瑋質詢表示，該師83年起擔任教師，中間屢次出事，但都不了了之，一直到盧市長任內才斷然處置，過程雖然有不同討論，或者被認為有瑕疵，但最後結果是對的，教師被取消資格，不能退休。

盧秀燕表示，監察院委員認為教育局對於胡姓老師的處理遲緩、不夠周延，據她了解，這位老師於民國83年任教，任教中狀況不斷，期間換了6所學校，但前市府都沒辦法處理。她擔任市長任內，有議員舉發，她認為事態嚴重，因此解聘該名胡姓老師，儘管許多民眾認為結果不夠圓滿，但至少已解聘該名老師。

盧秀燕強調，這是單一個案，希望不要影響到外界對台中市全體3萬名老師的信任與尊重，老師用他的青春與心力教育莘莘學子，不要「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，台中市的教育評比名列前茅，有賴台中市全體老師的教導與辛勞。