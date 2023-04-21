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最歹命圖書館 完工就遇921 南投市立圖書館今重建

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市立圖書館剛完工就遇到921地震，102年又遭遇二次地震成危樓，營運僅11年就拆除。圖／取自GOOGLE map
南投市立圖書館剛完工就遇到921地震，102年又遭遇二次地震成危樓，營運僅11年就拆除。圖／取自GOOGLE map

最歹命圖書館，南投市立圖書館88年完工還沒驗收，就遇到921大地震，建物主體嚴重受損重新補修後，僅僅用了11年，卻又遭逢兩次地震成危樓拆除。經過6年等待，終於在今天動工重建，預計明年底完工落成，成為全新共享式圖書館，提供南投市民終身學習的場域。

南投市圖書館動工典禮，南投縣長許淑華、縣議員宋懷琳都應邀參與，兩人都曾任南投市長，和現任市長張嘉哲、立委蔡培慧和南投市民一起見證圖書館重新再起。

許淑華說，南投市立圖書館是市民非常重要的地方，提供民眾閱讀、親子互動的好地方，還附設幼兒園，但圖書館命運多舛，遇到多次地震，被迫拆除，在宋懷琳、張嘉哲市長共同努力下，終於順利開工。

張嘉哲說，舊圖書館在91年底啟用，在102年時遭逢327、602兩次地震，被評估為危樓。市公所106年將圖書館拆除完畢，並將書籍、人員等暫遷至漳興社區活動中心。108年公所爭取教育部經費重建，110年教育部補助南投市立圖書館經費9000萬元，加上公所自籌金額，興建總經費約為1億5000萬元，在南投市育樂路原址重建。

新圖書館為地下1層、地上4層建築，1至3樓為兒童樂齡閱覽區、開架書庫區與青少年閱覽區，4樓為文藝展示區，總樓地板面積約891坪，可提供10萬餘冊藏書，未來與縣立圖書館、中興新村圖書館合作，成為南投市民終身學習的重要指標。

許淑華也承諾，市立圖書館有任何需要，縣府一定會全力協助，未來也會有展藝空間，讓圖書館變成學習、健康、藝術、休閒的好去處。

宋懷琳表示，市立圖書館歷經3任的市長，今天總算開花結果，非常感謝教育部圖資館補助經費，今天才能順利動工，未來圖書館多功能的規劃使用，相信會成為南投市的新亮點。

南投縣議員宋懷琳（左起）、縣長許淑華、市長張嘉哲三位前後任南投市長，共同見證南投市立圖書館重建。圖／南投市公所提供
南投縣議員宋懷琳（左起）、縣長許淑華、市長張嘉哲三位前後任南投市長，共同見證南投市立圖書館重建。圖／南投市公所提供

圖書館 921大地震

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