中友百貨彰化店不再「狼來了」 建照審查通過可以開工

預定投資43億元的中友百貨彰化店，去年11月10日選前熱鬧動工後，卻一直沒有拿到建照無法開工，遭地方質疑會重演國賓影城突然抽腿前例，不過，縣府建設處長劉玉平說，中友百貨建照昨天已審查通過，領照後即可開工。如順利，最快2026年就能完工營運。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，引進益彰股份有限公司投資經營中友百貨彰化店，將興建地下2層、地上14層商業大樓，總營業面積含停車場有3萬坪，是彰化第一家百貨公司，地方都十分期待。

中百化貨未來將進駐國際名品、大型主題餐廳、電影院、親子遊樂、藝文展覽及舞台表演等設施，由於緊鄰成功公園，將打造園道廣場，定期舉辦假日主題市集、主題表演、野餐派對等，成為市民休閒廣場，彰化店還將設置頂樓空中花園，除了讓一般顧客現場感受外，並規劃VIP Room、現場演奏，滿足消費者享用美食、休憩等需求，還可以眺望彰化景觀。

中友百貨彰化店並規畫機車停車位1500席、汽車停車位1000席，擁有獨立出入口，並導入智慧停車系統，每層停車場皆能直通百貨賣場、影城，兼顧安全與便利性，除供購物外，還可改善周遭停車問題。