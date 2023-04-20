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台中港特定區遇「慢郎中」 市府：今年完成都計草案研擬
台中市府今進行縣市合併都市計畫專案報告，市議員楊典忠表示，台中港特定區遇到市府慢郎中，合併市長換了三任，遲未解決。
都發局提到，現正辦理台中港特定區計畫第四次通盤檢討作業，有關產業用地開闢檢討、公有土地閒置問題、高美濕地周邊分區調整等議題已納入研議，預計今年完成都市計畫草案研擬。
楊典忠說，台中港特定區13年來遇到慢郎中，市政府公共建設遲緩，包括：海線鐵路單軌問題與捷運藍線未改善、公共設施保留地重劃緩慢、關連二三期道路與產業用地開闢遲緩、機場門戶計畫與捷運進度緩慢、台灣銀行土地閒置問題、特定區內彰化、南投縣政府土地未共同開發、高美濕地周邊公共設施與停車空間不足、港埠用地閒置，缺少台中市與台中港共同開發、海線重大建設延宕海生館、大安媽祖園區雙引擎失靈、海水浴場也不能開放。
都發局指出，另台中國際機場門戶及周邊整體開發案，位於台中國際機場西側，計畫面積合計為121.80公頃，經內政部都市計畫委員會自108年7月至去年5月召開4次專案小組會議獲取具體建議，但因採區段徵收方式開發，現依規辦理區段徵收必要性及公益性評估，續提送內政部土地徵收小組報告，盡快配合相關都市計畫變更審議作業。
都發局補充，捷運藍線都市計畫個案變更案已於今年1月9日辦理都市計畫公開展覽45日，並於公展期間辦理7場次公開展覽說明會，全案現於台中市都市計畫委員會審議中。
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