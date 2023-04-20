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台中積水消退 市府災害應變中心降為三級開設

中央社／ 台中20日電

鋒面過境，台中市今天降雨，造成多處地區積水嚴重，水利局統計，自19日晚間至今，接獲26件淹水災情通報，積水稍早已消退，水災災害應變中心也將從二級降為三級開設。

台中市自昨天晚上至今天凌晨降下豪雨，短時間雨勢大，造成西屯、沙鹿、大雅等多區積水嚴重。台中市政府水災災害應變中心上午10時升為二級開設，各局處派員進駐，匯報各區資料。

市長盧秀燕出席台中市議會定期會時表示，這波雨勢比氣象局預報來得早，自凌晨起就出現較大雨勢，各局處均動員排除協助中。

台中市水利局統計，自昨日晚間8時至今天下午6時，共接獲26件淹水災情通報，獲報後均隨即派員至現場處理，積水稍早均已消退。

建設局補充，今天凌晨起至下午6時，有路面積水18件、樹木倒塌8件、路燈不亮4件、土石崩塌1件、道路鋪面損壞1件等災情，建設局接獲民眾反映後，立即派員至現場瞭解狀況並進行緊急處置，目前除路燈不亮1件正在搶修中，其餘均已完成。

台中市 水利局 盧秀燕 豪雨 淹水

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