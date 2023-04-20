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台中垃圾費隨袋徵收 盧秀燕：取得共識後再推行

中央社／ 台中20日電

雙北垃圾費隨袋徵收多年，台中市目前試辦垃圾費隨袋徵收，多數市議員支持，也盼市府不要強推，要取得社會共識；市長盧秀燕表示，會讓民眾了解隨袋徵收好處、取得共識後再推動。

台中市議會今天召開定期會，討論垃圾費隨袋徵收政策，多名市議員關心試辦狀況。市議員江和樹表示，雙北垃圾費隨袋徵收多年，效果不錯，但民眾目前不知道垃圾費是隨水費徵收，市府要加強宣導。

市議員吳佩芸指出，辦理隨袋徵收的地區發現垃圾減量相當顯著，但隨袋徵收能不能確實成功，清潔隊的人力補充與勞動權益也是關鍵之一。

市議員林德宇說，市府不能貿然強行推動垃圾費隨袋徵收，要有社會共識、要有公民政策討論過程，環保局除宣導外，更應跟市民說明垃圾費隨袋徵收與隨水費徵收的優劣差異為何，參考雙北已經實施多年的經驗後加強說明。

對此，盧秀燕表示，隨袋徵收計畫有利垃圾減量，但會宣導到成熟後再實施，市民是否準備好了要自己買垃圾袋，有些事情很有理想，但在程序上取得共識很重要，會取得民眾共識後再推行。

中市府環保局長陳宏益說明，垃圾隨袋徵收計畫的推行，現階段須使更多民眾了解，這是比較便宜的收費制度，也是有效的垃圾減量誘因方式；市府在石岡區試辦結果發現，此地區每名民眾產生的垃圾量較台中市整體平均減少近3成，且繳交清潔費也僅須負擔不到4成，垃圾量減少，民眾支出清潔費也變少，創造雙贏局面。

議員 台中市 盧秀燕

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