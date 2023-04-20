潭子十一張圳排水改善 中市府報前瞻計畫5000萬元

受鋒面影響，豪大雨造成台中市潭子區大豐路十一張圳兩側住家淹水，台中市副市長王育敏今天中午前往視察，了解淹水原因，水利局表示，十一張圳排因排水斷面不足，已提報「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，辦理相關排水改善計畫，經費約5000萬元。

王育敏會勘時表示，強降雨造成十一張圳兩側淹水，經查為雨水將上游垃圾與雜草沖刷至大豐路橋及私人鐵橋導致排水阻塞。由於近年受極端氣候影響，易有強降雨，她已要求水利局及相關單位，當有大雨來襲時，需機動性排除現場障礙物，避免淹水情形，經市府積極排除，中午12點現場積水已逐漸消退。

有關淹水受災戶補償，王說，政府訂有相關補償辦法，根據台中市災害救助金核發辦法，住屋因水災淹水，自室內樓地板起算達成50公分以上者，每戶發給1萬5千元。受災戶民眾將相關受災的文件照片備妥，提交區公所，公所將依據實際受災情況給予適當補償。

水利局表示，十一張圳排水是潭子區大豐里重要排水路，但排水斷面不足，常造成大豐、東寶和大富等里淹水。為有效改善淹水問題，水利局已提報「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，辦理相關排水改善計畫，經費約5000萬元。

水利局指出，此次淹水原因，經了解主因大雨將上游垃圾雜草沖刷至大豐路橋及私人鐵橋造成阻塞，市府今日早上已緊急派員清除，清出大量雜草垃圾後，水位已下降。