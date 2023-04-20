台中縣市整併「有縫」 議員要求摒舊思維考量生活圈

台中市議會定期大會專案報告，議員張瀞分關切縣市合併後都市縫合的進度，要求加速進行都市計畫的整併，並解決計畫區內用地分區及公共設施用地連接不順的狀況，盡速徵收開闢道路，否則應還地於民，不能影響地主權益及地方發展。

市議員李中提醒都發局，當前的都市計畫檢討方式，都是就原本舊縣區與舊市區的計畫分別做檢討，但民眾的生活模式已改變，都發局要改變觀念用生活圈方式來檢討，不然離縫合真的很遙遠。

張瀞分說，都市計畫整併縫合速度太慢，計畫區內用地的分區及公共設施用地連接不順的狀況也還沒有完全解決。

過去豐原、潭子、大雅、神崗及豐原交流道附近特定區計畫，已整併為「豐潭雅神都市計畫主要計畫」及4處細部計畫，相關配套及後續細部計畫都要妥善規劃。重大道路建設開闢後，兩側的土地分區應重新檢討，否則恐怕影響地方發展，甚至衍生違建問題。

都發局長李正偉表示，「豐潭雅神都市計畫主要計畫」2019年11月公告發布，目前通盤檢討。如果民有關重要道路整併後周邊土地分區，以潭子中山路二側農業區，目前發展為產業或住宅儲備用地，潭子與北屯部分農業區，也正整理規劃為公園綠地等公共設施，至於豐原交流道周邊地區也正規劃產業轉型專區，納入後續通盤檢討中。

李中指出，所謂的縫合，應該是生活圈縫合，比如說他所在的東區跟南區，事實上跟太平、大里兩個區是銜接的，很多的餐會都已經從南區跑到大里區了，因此，有關生活與公共設施的檢討，要跨這些區域來討論；但市府還是在談大平霧。