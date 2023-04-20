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彰化市「戀愛1+1」愛情課堂首發團開課 未婚男女看過來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市公所推出「戀愛1+1」愛情課堂首發團，在彰化市婦女學苑開咖啡繪畫藝術班、烘焙等課程，讓未婚男女從學習中更認識彼此。圖／彰化市公所提供
彰化市公所推出「戀愛1+1」愛情課堂首發團，在彰化市婦女學苑開咖啡繪畫藝術班、烘焙等課程，讓未婚男女從學習中更認識彼此。圖／彰化市公所提供

彰化市公所為讓有緣人相遇，提升結婚率，協助未婚青年避開舊有相親認識的尷尬，特別推出「戀愛1+1」愛情課堂首發團，今天起開始報名，安排讓未婚男女參加咖啡繪畫藝術班、創意烘焙等，從學習活動中更認識彼此，也會於6月18日舉辦聯誼活動盼讓未婚男女找到真愛。

市長林世賢表示，報名參加「戀愛1+1」愛情課堂的學員，除了能學習專業技能外，更能透過學習與心儀對象建立相知的基礎，在歡樂的氣氛中培養感情，一起成長，並透過兩性專家設計浪漫聯誼活動，讓未婚朋友找到攜手一生、相守一世的伴侶。　　

「戀愛1+1」愛情課堂在彰化市婦女學苑開設4堂課，包括「咖啡繪畫藝術班」、「3D果凍花A班、B班」及「烘焙新樂園」，聘請業界專業老師授課，有吉米好站店長陳明雄、彩燕創意烘焙坊創辦人文彩燕、西式烘焙點心達人王有朋老師等，今天起到5月12日受理報名，5月19日起上課4周，每班招收60人。

林世賢說，歡迎全台優質未婚青年男女一起來參加愛情課堂，讓幸福在咖啡中描繪濃醇，讓相知在果凍中綻放如花，讓愛情在麵包裡發酵香甜。

公所並將於6月18日舉辦聯誼活動，當天將由喵星人「喜閱半半」擔任月老，配對成功者，可以和喵星人「喜閱半半」一起梳理幸福，交往後於2年內締結連理者，將獲得50吋電視機做作為結婚賀禮。報名可查詢公所網站https://www.changhua.gov.tw/?aid=403&pid=0&page_name=detail&iid=210

彰化市長林世賢邀請全台未婚男女報名參加「戀愛1+1」愛情課堂首發團，盼大家能找到心儀的伴侶。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢邀請全台未婚男女報名參加「戀愛1+1」愛情課堂首發團，盼大家能找到心儀的伴侶。圖／彰化市公所提供

愛情 烘焙 聯誼 喵星人 林世賢

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