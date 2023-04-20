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台中大雨沖刷垃圾阻塞圳道 潭子大豐路住家淹水

中央社／ 台中20日電

最強春雨來襲，造成台中潭子區大豐路十一張圳兩側住家淹水，市府會勘發現雨水將上游垃圾與雜草沖刷至大豐路橋及私人鐵橋，導致排水阻塞，市府立刻清除積水已消退。

台中市早上大雨，造成多處路段積水嚴重，潭子區大豐路十一張圳兩側住家淹水，副市長王育敏率領相關單位現場會勘，了解淹水原因，提出因應對策。

王育敏表示，強降雨造成十一張圳兩側淹水，經查為雨水將上游垃圾與雜草沖刷至大豐路橋及私人鐵橋導致排水阻塞；近年受極端氣候影響，易有強降雨，已要求水利局及相關單位，當有大雨來襲時，須機動性排除現場障礙物，避免淹水情形。

有關淹水受災戶補償，王育敏說，政府訂有相關補償辦法，根據台中市災害救助金核發辦法，住屋因水災淹水，自室內樓地板起算達成50公分以上者，每戶發給新台幣1萬5000元；受災戶民眾將相關受災文件照片備妥，提交區公所，公所將依據實際受災情況給予適當補償。

水利局表示，十一張圳排水是潭子區大豐里重要排水路，但排水斷面不足，常造成大豐、東寶及大富等里淹水，為改善淹水問題，已提報「前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，辦理相關排水改善計畫。

淹水 王育敏 水利局 台中市

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