挨批延宕中科特定區影響台積電2奈米廠生產進程 中市府曝進度

攸關台積電2奈米廠的中部科學園區擴建二期開發計畫，已通過環評，意味台積電取得更先進製程建廠門票，拉大與勁敵的差距，有助穩固台灣半導體在球全領先地位。台中市議員陳淑華表示，擴大中科發展絕對必要，但市府延宕中科特定區，要求都市計畫跟上先進產業發展腳步。

都發局指出，中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫（第一次通盤檢討）」在2020年3月13日辦理公告徵求意見30天，完成規劃及公展草案內容，因逢「臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫」都市計畫變更剛辦理公告公展，相關陳情案件涉及此計畫區，為求整體開發規劃周延性，正配合考量交通路網及劃設公設用地酌修草案內容，預計今年辦理公告公開展覽及說明會事宜。

陳淑華指出，原本預計2023年5月中部科學園區要交地給台積電，現因都市計畫無法如期。依現行進度中部科學園區至少要延到11月才能將二奈米廠用地交給台積電，進度落後至少達半年之久，將影響二奈米廠生產進程，使台積電對因應半導體產業的變化變數增大，影響台灣矽盾！

陳淑華說，中科特定區對台中市未來有深且遠的影響，中科是2000年以來台中市都市發展的引擎，中科特定區更是擴大台中市發展的重大都市計劃。中科特定區都市計畫2018年滿5年時，她要求市府針對中科特定區辦理通盤檢討，盡速完成發包作業，連續3年來一再建議加速中科特定區都計作業及開闢漢翔路及福林路。

陳淑華痛批，盧秀燕上任已經5年，但中科特定區計畫躺在市府一動不動，更遑論特定區內的交通要道包含東西向的漢翔路、南北向的福林路，中科特定區的任督二脈仍然天天塞車。

都發局指出，漢翔路及福林路已於中部科學工業園區台中基地特定區計畫分別劃設為40米及30米計畫道路，以健全該特定區交通運輸系統，後續由道路主管機關依經費編列情形開闢。

都發局補充，台中都委會請中科管理局就擴建園區未來用水、用電、周邊交通、事業廢棄物等議題，提出不排擠台中市未來民生、工業、灌溉等需求的具體承諾，及完善交通衝擊與廢棄物處理因應計畫。另中科管理局應妥善處理現興農球場員工就業權益、會員球證權益，待中科管理局補充修正相關資料後，加速辦理都市計畫審議及發布實施等各項法定程序。