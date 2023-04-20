王惠美視察鹿港淹水 洛津國小地下停車場兼蓄洪池5月將動工

彰化縣鹿港鎮、花壇鄉等各鄉鎮市不少地區今天都因暴雨而淹水，彰化縣長王惠美視察鹿港等淹水地區，王惠美說，在快速啟動抽水站抽水後，積水也快速消退，而縣府爭取中央補助加上自籌款共3億元將在洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池，預計5月動工，未來可緩和鹿港淹水問題。

王惠美今天上午在水資處長馬英傑、工務處代處長陳詔慶、鹿港鎮公所主秘洪誌誠、洛津里長黃文秋等人陪同下巡視鹿港公會堂及老街易淹水地區，也視察文開抽水站抽水運作情形。

王惠美說，今天一早彰化地區強降雨不斷，以鹿港地區來說，每小時降雨量約達87.5 mm，福興鄉更高達102.5mm，導致部分低窪地區積水，所幸這幾年來，縣府跟各地方公所共同努力，在地下排水、區域排水各方面整治，都有所成果，經由快速啟動抽水站等各項措施，讓積水消退速度也很快，縣府針對易積水地區就有做預抽作業，所以今早雖路面積水約達60 cm，但家戶淹水的部分也比往年來的少。

鹿港老街是較低窪地區，一下暴雨就會往老街匯集導致積水，王惠美說，今天上午即時啟動在鹿港公會堂定點設置的鹿港抽水站，及臨時加裝的移動式抽水機，加上鹿港溪旁也有以6千多萬元建置的文開抽水站，快速抽水，每9分鐘可以抽走一個游泳池的水量，讓積水快速消退。

王惠美說，縣府為永續解決鹿港淹水問題，提出啟動逕流分擔計畫，向中央爭取同意補助2.2億元，縣府自籌8千萬元，將於洛津國小操場，設置地下停車場兼蓄洪池，共3億元的工程已順利發包，預計在下個月動土，完工後可蓄洪1萬2千立方公尺體積的水量，約7個游泳池，屆時不僅作為強降雨時的蓄洪池，緩和鹿港地區淹水問題，非雨季時，也將提供鹿港地區更好的停車空間。

彰化縣各鄉鎮已傳出部分道路毀損及淹水零星災情，縣府表示，經各單位即時處置，多數已經排除，至於員林基督教醫院附近有雨必淹的市區，王惠美說，今天回報的狀況，並無發生過去的淹水情形，顯然員林龍燈公園啟動的滯洪池，也開始發揮功能，還有大城芳苑等沿海地區，縣府也持續關心，如有任何狀況也請鄉親及早與縣府聯繫。

水利署第四河川局表示，今天在早晨約5時40分，雷雨胞壟罩鹿港地區，降下82mm/hr的強烈豪雨，造成鹿港公會堂周邊道路及天后宮老街商圈開始積水，在6時40分最大淹水深度達45公分，淹水面積約1公頃，影響老街住戶約40戶。彰化縣政府隨即通知鹿港鎮公所進駐操作文開及鹿港抽水站，並同步增佈1台抽水機至鹿港公會堂協助抽排水，約在上午10時全部退水完畢。