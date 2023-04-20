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王惠美視察鹿港淹水 洛津國小地下停車場兼蓄洪池5月將動工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港公會堂前方廣場在暴雨來時有蓄洪池功能，一旁低窪的鹿港老街水都流到廣場，宛如一個大池塘。記者林宛諭／攝影
鹿港公會堂前方廣場在暴雨來時有蓄洪池功能，一旁低窪的鹿港老街水都流到廣場，宛如一個大池塘。記者林宛諭／攝影

彰化縣鹿港鎮、花壇鄉等各鄉鎮市不少地區今天都因暴雨淹水，彰化縣長王惠美視察鹿港等淹水地區，王惠美說，在快速啟動抽水站抽水後，積水也快速消退，而縣府爭取中央補助加上自籌款共3億元將在洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池，預計5月動工，未來可緩和鹿港淹水問題。

王惠美今天上午在水資處長馬英傑、工務處代處長陳詔慶、鹿港鎮公所主秘洪誌誠、洛津里長黃文秋等人陪同下巡視鹿港公會堂及老街易淹水地區，也視察文開抽水站抽水運作情形。

王惠美說，今天一早彰化地區強降雨不斷，以鹿港地區來說，每小時降雨量約達87.5 mm，福興鄉更高達102.5mm，導致部分低窪地區積水，所幸這幾年來，縣府跟各地方公所共同努力，在地下排水、區域排水各方面整治，都有所成果，經由快速啟動抽水站等各項措施，讓積水消退速度也很快，縣府針對易積水地區就有做預抽作業，所以今早雖路面積水約達60 cm，但家戶淹水的部分也比往年來的少。

鹿港老街是較低窪地區，一下暴雨就會往老街匯集導致積水，王惠美說，今天上午即時啟動在鹿港公會堂定點設置的鹿港抽水站，及臨時加裝的移動式抽水機，加上鹿港溪旁也有以6千多萬元建置的文開抽水站，快速抽水，每9分鐘可以抽走一個游泳池的水量，讓積水快速消退。

王惠美說，縣府為永續解決鹿港淹水問題，提出啟動逕流分擔計畫，向中央爭取同意補助2.2億元，縣府自籌8千萬元，將於洛津國小操場，設置地下停車場兼蓄洪池，共3億元的工程已順利發包，預計在下個月動土，完工後可蓄洪1萬2千立方公尺體積的水量，約7個游泳池，屆時不僅作為強降雨時的蓄洪池，緩和鹿港地區淹水問題，非雨季時，也將提供鹿港地區更好的停車空間。

彰化縣各鄉鎮已傳出部分道路毀損及淹水零星災情，縣府表示，經各單位即時處置，多數已經排除，至於員林基督教醫院附近有雨必淹的市區，王惠美說，今天回報的狀況，並無發生過去的淹水情形，顯然員林龍燈公園啟動的滯洪池，也開始發揮功能，還有大城芳苑等沿海地區，縣府也持續關心，如有任何狀況也請鄉親及早與縣府聯繫。

水利署第四河川局表示，今天在早晨約5時40分，雷雨胞壟罩鹿港地區，降下82mm/hr的強烈豪雨，造成鹿港公會堂周邊道路及天后宮老街商圈開始積水，在6時40分最大淹水深度達45公分，淹水面積約1公頃，影響老街住戶約40戶。彰化縣政府隨即通知鹿港鎮公所進駐操作文開及鹿港抽水站，並同步增佈1台抽水機至鹿港公會堂協助抽排水，約在上午10時全部退水完畢。

第四河川局說，本次豪雨淹水原因主要是降雨強度在82mm/hr，超過現有雨水下水道設計保護標準64mm/hr，水利署第四河川局及彰化縣政府將規劃在洛津國小設置地下停車場兼蓄洪池工程，可提升鹿港的保護標準到103.9mm/hr超過台北市的保護標準，預計今年5月開工，約在113年底完工，完成後將可大幅降低鹿港老街的淹水情形。

鹿港公會堂前方廣場在暴雨來時有蓄洪池功能，今天上午也有抽水機在抽水，解決淹水問題。記者林宛諭／攝影
鹿港公會堂前方廣場在暴雨來時有蓄洪池功能，今天上午也有抽水機在抽水，解決淹水問題。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天視察鹿港公會堂和老街等淹水地區。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天視察鹿港公會堂和老街等淹水地區。記者林宛諭／攝影

鹿港 淹水 王惠美 老街 暴雨 滯洪池

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