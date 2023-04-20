國土功能分區惹議 南投「這處」屋舍恐逾8成不合法

國土功能分區恐損國人土地權益，南投中寮居民自組土地權益促進會，今自辦地方說明會，鄉親反映，土地鑑界不符、地貌改變等致地形圖資不準確，更憂心屋舍未來因不符地目遭罰或無法修建等，立委馬文君允諾將要求中央暫緩推動上路。

內政部推動國土功能分區，南投中寮居民自組土地權益促進會，今天自辦地方說明會，鄉親反映，土地鑑界不符、地貌改變等致地形圖資不準確，更憂心屋舍未來因不符地目遭罰或無法修建等狀況，立委馬文君允諾將要求中央暫緩推動上路。

「中寮鄉內屋舍恐逾8成都不合法。」不少鄉民反映，中寮鄉為丘陵地形，山多且腹地狹窄，多數屋舍早年就蓋在山坡地上，幾乎也沒建照，憂心未來若被畫為「國保地」或農業區，恐被當成是違法建物開罰或無法修建，甚至拆除等狀況。

鄉親也反映，山上農民不識字，早年對土地鑑界變更，就是被政府叫去廟口、雜貨店，說只是更動地號或地段名稱就讓農民簽字，農民被罰或被告才知，自有或租地作物占用到他人或國有土地，加上地貌改變，既有地形圖資已不準確有爭議。

此外，中寮鄉的經濟發展差，鄉民也擔心，土地被畫成國保地限制開發，畫為農業區以後只能作農，不利鄉內經濟發展，建議增加畫設「城鄉發展地區」，要求縣府、民代反映中央暫緩推動分區畫設，先解決建物合法化、土地鑑界等舊問題。

南投縣地政處表示，為了不讓國土功能分區損害民眾權益，縣府正積極蒐集整合各鄉鎮市狀況，經縣審議通盤檢討後，才能向中央反映，因此需要地方意見，而民眾陳情時務必敘明地段號及面臨問題，才能更精準處置或反映後續的分區畫設。