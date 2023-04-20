春雨來太慢...久旱南投竹筍產量只剩5% 農民放棄採收欲哭無淚

今年久旱無雨，竹筍重要產地南投縣鹿谷、竹山地區受損嚴重，鹿谷鄉陳姓農民說，今年冬筍收成只剩5%，春筍更不敢採收，留著當「筍母」，期待明年收成。南投縣政府會勘，兩鄉鎮受損已達救助門檻，已發函行政院農委會列入現金救助，減少農民損失。

雖然這兩天春雨報到，對竹山、鹿谷筍農來說，這場甘霖來的太晚，今年冬筍和春筍都因長期缺水，產量大幅銳減，整片竹林只看到竹子乾枯泛黃，幾乎無筍可挖，農民欲哭無淚。

南投縣農業處表示，入冬以來長期乾旱造成竹筍大量減產，縣府密切觀察，今年1月7日由林務保育科會同台中區農業改良場專家前往鹿谷小半天及大崙山會勘，並提醒鹿谷、竹山公所注意旱災情況並通報災情。

農業處最近再度會同台中農改場會勘，初步調查，鹿谷鄉竹筍乾旱竹筍面積85公頃，損害程度30%、竹山鎮受害面積80公頃損害程度20%，均已達救助門檻，縣府已發函行政院農委會，請予列入現金救助。

鹿谷鄉陳姓筍農說，因為山區缺乏水源，竹筍實際受損狀況更嚴重，今年冬筍在市場行情一度飆到每百公斤4萬元，但冬筍收成量只有去年5%，農民看的到卻吃不到。

春筍情況更糟，整片竹林也挖不到幾棵，又擔心會影響明年收成，乾脆不採收，僅存的春筍就留著當「筍母」，期待明年風調雨順，冬筍春筍能有好收成，彌補今年損失。