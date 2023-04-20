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清水廢棄營區荒地變公園 蔡其昌再爭取580萬元年底前完工
台中市清水區菁埔里一處廢棄空軍營區因閒置多年導致雜草叢生，立法院副院長蔡其昌自2019年底開始，爭取農委會水保局1730萬元經費補助，將營區改造成為民眾休憩運動的空間，今會勘再爭取第三期580萬元整治，預計年底完工。
今天上午，立法院副院長蔡其昌邀集台中市議員王立任、楊典忠辦公室、行政院農業委員會水土保持局台中分局副分局長王志雄、台中市清水區公所區長蔡慶生等人會勘。
立法院副院長蔡其昌表示，過去該處環境髒亂、成為治安死角，許多民眾前來陳情，從2019年開始爭取預算改善，經過兩期的整理讓廢棄營區脫胎換骨，但相關設施仍有不足的地方，因此今天特別前來會勘，爭取第三期約580萬經費的改善計畫，三期改善工程總經費共2310萬，讓地方越來越好。
水保局台中分局副分局長王志雄指出，水保局補助第三期改善計畫約580萬元，本工程施工內容包含工區整地、維護管線配置修繕、新設排水溝建置、增欄杆建置等，由農委會水保局補助交由清水區公所執行，力拚年底前完工。
清水區菁埔里長林子清指出，菁埔里原本廢棄營區，現在轉變成為里民喜愛的休憩空間，而且逐步來建設相關的設備，目前已進行到第三期，也拜託大家繼續關心菁埔地區的建設，讓菁埔里越來越好。
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