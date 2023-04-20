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台中平地紅鈴水蜜桃進入產季 太平農民李香慧評鑑奪冠
適合低海拔地區種植的紅鈴水蜜桃進入產季，台中市太平區農會上午特別舉辦「優質水蜜桃果品評鑑」最後由李香慧奪冠，可獲得獎牌及獎金1萬2千元，成為今年度的平地水蜜桃達人。第二名胡文達、廖永瑋可獲得獎牌及獎金8千元，第三名為何瑞豐、陳以育及廖清吉，獲得獎牌及獎金5千元。
農業局說，紅鈴水蜜桃種植在太平區海拔3百至5百公尺的山坡地，種植面積達20公頃。因氣候環境適宜，果形大且飽滿，果皮呈現粉嫩又討喜的粉紅色，果肉Ｑ度佳，更有甜度高、香氣馥郁且酸度低等優點。
評鑑邀請農委會農業試驗所及台中區農業改良場專家擔任評審，就果品外觀、質地風味及糖度等項目評分，總計有40組農友參賽。
太平區農會說，台農7號紅鈴水蜜桃是農試所培育出的品種，是可在低海拔地區種植的平地水蜜桃品種，產期每年4至5月，恰好與產期7至8月的高山水蜜桃錯開。除可分散產期，又可提高農民收益。
總幹事余文欽說，平地水蜜桃果大、外觀討喜、品質佳，推廣種植可增加台灣水蜜桃產業的品種多樣性，同時可減少高山墾殖造成的土壤侵蝕與水源污染，扶植中低海拔地區發展特色水果產業。
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