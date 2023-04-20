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雨彈強襲 「全台最爛的路」投89線落石砸道斷交通
「最強春雨」昨起一波波降雨轟炸中台灣，南投縣久違的下起大雨，民眾雀躍，但也傳出路損災情，仁愛投89線力行產業道路先前雖才完成道路改善，但山區邊坡擋不住久旱後雨彈，該路線16.8K翠巒路段，又傳落石坍方，雙向交通中斷。
投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但路況差，幾乎逢雨必坍，被稱為「全台最爛的路」。為洗刷汙名，縣府積極改善，去年更投入2.1億元全線整修，該工程也於4月初完成，不少路段都鋪設柏油路面。
未料，投89線力行產業道路才完成整修好沒多久，「最強春雨」昨天來襲，山區雨勢來得又大又急，該路線原本就因邊坡嚴重裸露易崩塌的16.8K翠巒路段，果然因久旱後邊坡遭大雨沖刷，土壤又突然挹注吸附大量水分，又傳出落石坍方。
當地翠華村長高政光說，今天上午8時許獲通報16.8K翠巒路段坍方落石，大小石塊不斷滑落，擋住了整個路面，緊急封路，雙向交通中斷，其他路段則有零星落石，已通報縣府開口契約包商，但大雨下不停，持續有石塊掉落，還未能搶通。
縣府則表示，投89線搶通須視天候及邊坡狀況再行作業，目前交通建議得繞行華崗部落接台8線中橫公路至台14甲線合歡山公路進出；同時建議，雨季期間非必要盡量別上山，而天雨路滑及山區起霧，視線不良，上山務必注意行車安全。
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