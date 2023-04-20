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台中水湳市場垃圾隨袋徵收 1個20元攤商嗆搶錢

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
市議員楊大鋐指出，水湳市場自治會推出的垃圾專用袋，有5塊差價到哪去了？市府可以放任販賣用垃圾袋嗎？記者陳秋雲╱攝影
市議員楊大鋐指出，水湳市場自治會推出的垃圾專用袋，有5塊差價到哪去了？市府可以放任販賣用垃圾袋嗎？記者陳秋雲╱攝影

台中市石岡區、西屯水湳市場試辦垃圾處理費隨袋徵收。市議員楊大鋐今指出，水湳市場攤商每天須繳納清潔管理費100元給管委會，市府還放任「非法團體（自治會）」辦理垃圾費隨袋徵收，默許該團體自製垃圾專用袋，1個高達20元，他要求市府給攤商一個交代。

楊大鋐在議場質詢指出，他的父親、前議員楊正中也率攤商在旁聽席拉白條抗議市府放任「非法團體」賣專用垃圾袋，並拍打玻璃大喊，警衛與議會工作人員以為有民眾「鬧場」，趕到旁聽一觀究竟，勸楊正中好好聽兒子質詢。

環保局長陳宏益說，所謂非法團體其實是自治會，還會再進一步了解狀況，並沒有默許。水湳市場有不少攤商，已推動垃圾隨袋徵收，也很怕其他攤商為規避買專用袋而亂倒，可以想辦法循序漸進推動。

楊大鋐氣憤表示，攤商一片民怨，水湳清潔管理委員會根本不是正式的組織團體！且水湳攤商每天都已繳納100元的清潔管理費，攤商以250攤計，每月共繳75萬清潔費。水湳市場垃圾清運費用，每公斤4.2元、約每月清運90公噸，清潔費扣除清運費用還有盈餘，但現在卻要求攤商另外購買專用垃圾袋，豈非一頭牛剝二層皮？

他質疑市府各單位，為何非法團體能以市府隨袋徵收名義，販賣專用垃圾袋？楊大鋐並批市府專案報告竟搞不清楚水湳市場垃圾專用袋一個賣多少錢，依環保局專案報告指出：「每個垃圾專用清潔袋15元的價格提供給攤商。」楊大鋐說，今年一月以來接獲水湳攤商陳情清潔袋，一開始賣給攤商20元，從來沒有15元這樣的價格。他質疑差價5元去了哪裡？誰收走了？要求政風處應介入調查。

楊大鋐說，他支持台中市推行垃圾隨袋徵收，但是要在合法的前提之下。非法的組織如何能夠自行販售專用垃圾袋？市府應當先從合法的市場開始推行。如市府仍一意孤行，強力推行水湳市場的垃圾隨袋徵收，並且沒有任何配套措施，他絕對與鄉親站在一起反對到底。

陳宏益說，石岡已實施多年，垃圾量的確比一般減少三成，隨袋徵收的費用也比隨水費徵收少四成，他說，台北與桃園八德等隨袋徵收也有如此的效果。目前研議拿資源回收換點數、換垃圾袋，少花錢，會再進一步溝通。

市議員楊大鋐指出，水湳市場自治會推出的垃圾專用袋，有5塊差價到哪去了？市府可以放任販賣用垃圾袋嗎？記者陳秋雲。攝影
市議員楊大鋐指出，水湳市場自治會推出的垃圾專用袋，有5塊差價到哪去了？市府可以放任販賣用垃圾袋嗎？記者陳秋雲。攝影

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