聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中樂成宮旱溪媽祖今早起駕 不畏風雨遶境22天
台中市連夜大雨，台中市樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動」今早如期起駕，信徒們不畏風雨，展開為期22天遶境，預計5月11日晚上9時回鑾安座，沿途行經11區為地方祈福。台中市長盧秀燕今早恭請媽祖上轎，並扶鑾轎恭送旱溪媽祖出巡，祈求媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，並期望遶境平安順利、圓滿成功。
盧秀燕今早扶鑾轎恭送媽祖起駕，她表示，她昨天在議會備詢，很多議員問她「前段時間都沒有下雨怎麼辦？」她說，旱溪媽祖今天要起駕，媽祖非常靈感，一定會帶來雨水，讓台灣風調雨順、國泰民安，果然旱溪媽祖帶來雨水，希望這波雨勢足夠，但是不會造成災情。
今早許多信眾到場參與遶境，起駕吉時到，在莊嚴低沉的哨角聲中，盧秀燕市長恭請旱溪媽祖上鑾轎，並在起馬炮三響下，由盧市長扶鑾轎恭送媽祖起駕，陣鼓響起，場面壯觀。
樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動，至今已有202年歷史，今年沿途將行經東區、北區、西區、中區、南區、南屯區、北屯區、烏日區、太平區、大里區及霧峰區等11個行政區，遶境天數長達22天，庇佑地方物產豐收、人丁興旺、合境平安。
民政局長吳世瑋表示，樂成宮位於台中市東區旱溪里，創建於1753年，至今已經有270年歷史，並列為國家第三級古蹟，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心。旱溪媽祖遶境十八庄更是地方重要年度盛事，每年農曆三月初一登場，秉持著旱溪媽祖慈悲為懷的精神，庇佑地方合境平安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言