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台中樂成宮旱溪媽祖今早起駕 不畏風雨遶境22天

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動」今早起駕，展開為期22遶境，台中市長盧秀燕恭請媽祖上轎，並扶鑾轎恭送旱溪媽祖出巡。圖／台中市政府提供
台中市樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動」今早起駕，展開為期22遶境，台中市長盧秀燕恭請媽祖上轎，並扶鑾轎恭送旱溪媽祖出巡。圖／台中市政府提供

台中市連夜大雨，台中市樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動」今早如期起駕，信徒們不畏風雨，展開為期22天遶境，預計5月11日晚上9時回鑾安座，沿途行經11區為地方祈福。台中市長盧秀燕今早恭請媽祖上轎，並扶鑾轎恭送旱溪媽祖出巡，祈求媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，並期望遶境平安順利、圓滿成功。

盧秀燕今早扶鑾轎恭送媽祖起駕，她表示，她昨天在議會備詢，很多議員問她「前段時間都沒有下雨怎麼辦？」她說，旱溪媽祖今天要起駕，媽祖非常靈感，一定會帶來雨水，讓台灣風調雨順、國泰民安，果然旱溪媽祖帶來雨水，希望這波雨勢足夠，但是不會造成災情。

今早許多信眾到場參與遶境，起駕吉時到，在莊嚴低沉的哨角聲中，盧秀燕市長恭請旱溪媽祖上鑾轎，並在起馬炮三響下，由盧市長扶鑾轎恭送媽祖起駕，陣鼓響起，場面壯觀。

樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動，至今已有202年歷史，今年沿途將行經東區、北區、西區、中區、南區、南屯區、北屯區、烏日區、太平區、大里區及霧峰區等11個行政區，遶境天數長達22天，庇佑地方物產豐收、人丁興旺、合境平安。

民政局長吳世瑋表示，樂成宮位於台中市東區旱溪里，創建於1753年，至今已經有270年歷史，並列為國家第三級古蹟，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心。旱溪媽祖遶境十八庄更是地方重要年度盛事，每年農曆三月初一登場，秉持著旱溪媽祖慈悲為懷的精神，庇佑地方合境平安。

台中市樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動」今早起駕，展開為期22遶境，台中市長盧秀燕恭請媽祖上轎，並扶鑾轎恭送旱溪媽祖出巡。圖／台中市政府提供
台中市樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動」今早起駕，展開為期22遶境，台中市長盧秀燕恭請媽祖上轎，並扶鑾轎恭送旱溪媽祖出巡。圖／台中市政府提供

旱溪媽祖 遶境

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