台中樂成宮旱溪媽祖今早起駕 不畏風雨遶境22天

台中市連夜大雨，台中市樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動」今早如期起駕，信徒們不畏風雨，展開為期22天遶境，預計5月11日晚上9時回鑾安座，沿途行經11區為地方祈福。台中市長盧秀燕今早恭請媽祖上轎，並扶鑾轎恭送旱溪媽祖出巡，祈求媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，並期望遶境平安順利、圓滿成功。

盧秀燕今早扶鑾轎恭送媽祖起駕，她表示，她昨天在議會備詢，很多議員問她「前段時間都沒有下雨怎麼辦？」她說，旱溪媽祖今天要起駕，媽祖非常靈感，一定會帶來雨水，讓台灣風調雨順、國泰民安，果然旱溪媽祖帶來雨水，希望這波雨勢足夠，但是不會造成災情。

今早許多信眾到場參與遶境，起駕吉時到，在莊嚴低沉的哨角聲中，盧秀燕市長恭請旱溪媽祖上鑾轎，並在起馬炮三響下，由盧市長扶鑾轎恭送媽祖起駕，陣鼓響起，場面壯觀。

樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動，至今已有202年歷史，今年沿途將行經東區、北區、西區、中區、南區、南屯區、北屯區、烏日區、太平區、大里區及霧峰區等11個行政區，遶境天數長達22天，庇佑地方物產豐收、人丁興旺、合境平安。