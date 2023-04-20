「幸福大村」鬆一口氣 彰化縣大村鄉鄉民保險發包出去今生效

經過四次流標，彰化縣大村鄉的鄉民團體傷害保險終於順利決標，兆豐產物保險公司以低於預算金額1980萬元的1937萬8560元得標，自今（20）日上午零點零分生效，保險期間至明年4月19日午夜24點為止，鄉公所相當高興鄉民團保不卡關。

大村鄉公所今天表示，感謝聯合報披露各鄉鎮市鄉民保險猶如遭逢變故弱勢家庭的及時雨，開辦鄉民保險有公益性，承包的保險業者無論獲利與否，都有參與社會公益的行動價值，大村鄉公所終於成功發包鄉民保險，聯合報報導發揮加值效果功不可沒。

大村鄉民保險受新冠疫情的防疫保單大賠之累，保險公司興趣缺缺，鄉公所流標4次，經大村鄉公所與大村鄉民代表會共同努力、積極招標，昨第五次開標，由唯一投標的兆豐產物保險公司得標，大村鄉民意外死亡或全殘，最高理賠金額100萬元，失能依比例理賠。

彰化縣大村鄉可望獲正新輪胎創辦人羅結、羅黃葉伉儷的遺產稅多達26億元，用在各項建設及鄉民福利，羨煞鄰近鄉鎮市民，大村鄉因而得到「幸福大村」美譽。