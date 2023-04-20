影／最強春雨中部淹水嚴重 災水居民嘆這一行為如補刀

最強春雨來襲，中部豪雨不斷，彰化、台中不少地區傳出淹水災情，更讓受災居民受不了的是，家中積水已經排不出去，但車輛經過淹水路段不減速，又掀起陣陣波浪，積水又倒灌回屋內，讓居民哀嘆「我家門前已成小河，請車輛放慢速度，不要在傷口撒鹽」。

連夜豪雨，彰化縣鹿港、福興上午累積雨量超過200毫米、台中海線地區也達120毫米，雨勢又大又猛，道路迅速淹成河流，又逢上班、上課尖峰時間，民眾冒雨趕路，汽機車又因積水拋錨受困，民眾抱怨連連。

沿海地窪地區淹水更嚴重，不只道路積水超過半個輪胎高，就連民宅排水口都冒水如湧泉，透天厝甚至積水從頂樓往下傾洩而下，樓梯如同瀑布。

淹水地區民眾祈禱雨勢稍緩，同時忙著清理家中積水和電器、商品，減少財物損失。但最讓居民難以忍受的是，住家就在路旁，家中積水排除已經不容易，偏偏有些車輛經過不放慢速度，又掀起陣陣波浪，道路積水又順著波浪倒灌回屋內，讓災民抱怨，這些駕駛人沒有同理心，「如同在傷口撒鹽」。

上班、上學的行人也抱怨，除了冒雨趕路，汽機車不減速經過積水路面濺起水花，「你不怕摔死，卻是我倒楣，還沒工作全身就濕一半」警方也加強淹水地區交通管制，提醒駕駛人避開積水路段，雨中行車小心慢行，以免發生意外。