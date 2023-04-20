影／最強春雨炸台中 林靜儀：清淤防災？市府回應了

「最強春雨」今天雷雨一波波轟炸台中海線，立委林靜儀今在臉書PO出沙鹿、龍井等多處淹水路段，質疑「市府到底有沒有清淤防災啦？」台中市水利局長范世億表示，海線地區24小時瞬間累積雨量大，超出現有側溝設計負荷量，已派員迅速協助排水，並將跨局室從長計畫改善排水問題。

林靜儀表示，台中海線昨天開始降豪大雨，致多處淹水，團隊昨天傍晚至多處淹水處了解情形，今日清晨豪大雨後，多個嚴重淹水路段包括沙鹿路鹿峰段至沙鹿市場周邊、斗潭路、英才路、北勢東路、平等七街，以及龍井工業路等，團隊持續了解，並在今天上午9時前完成聯繫市府調派抽水機，協助抽水。