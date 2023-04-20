台中大雨釀王田水圳溢提 南屯向心南路排水孔蓋出現小噴泉
鋒面來襲，台中、苗栗深夜至清晨下起豪大雨，除造成多處路面積水，台中南屯區的王田圳一度發生溢提，水面漫出周圍馬路造成積水深30公分，轄區警方獲報到場拉起封鎖線，實施交通管制避免人車誤入，另南屯向心南路一早也出現排水孔蓋小噴泉。
台中第4分局今早上9點多獲報，位於南屯區春社里同安南巷的王田圳，因一早豪大雨造成水位溢出溝渠，造成沿途50多公尺大馬路汪洋一片，積水還深達30公分，警方獲報到場拉封鎖線交管，避免有車輛誤入拋錨或發生意外。
警方另也通報1999緊急應變中心，派員到場做排水；另外南屯派出所員警一早7點多巡邏經向心南路、文心南七路口，也發現因雨勢過大，導致水溝蓋孔無法排水，湧出小噴泉。
警方見路面嚴重積水，同樣也派遣警力到場警戒，執行交管指揮疏導車流，通報市府相關單位到場協助排除。
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