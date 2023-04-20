暴雨襲台中市 科園路黃水阻上班路引民怨 市府：盡速處理

連夜雨勢突襲台中，各區陸續有積水等災情傳出，西屯區玉門路、台灣大道口積水高度至腳踝，甚至漫入民眾家門；科園路更有大量夾雜黃泥積水，阻礙通行車流，讓許多上班民眾怨聲載道。

水利局長范世億指出，此次瞬間降雨量過多，目前道路側溝設計無法負荷，現階段會請同仁迅速協助處理積水區域，排除狀況，後續也將與建設局研議，從長計畫改善排水問題。

立委林靜儀表示，昨始降豪大雨，短時間強降雨亦發生台中多處淹水，相關情形團隊持續了解，並於今早9時前完成聯繫抽水機，針對嚴重淹水路段將持續協助。