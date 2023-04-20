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暴雨襲台中市 科園路黃水阻上班路引民怨 市府：盡速處理

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中西屯科園路有大量夾雜黃泥積水，阻礙通行車流，讓許多上班民眾怨聲載道。圖／林靜儀辦公室提供
台中西屯科園路有大量夾雜黃泥積水，阻礙通行車流，讓許多上班民眾怨聲載道。圖／林靜儀辦公室提供

連夜雨勢突襲台中，各區陸續有積水等災情傳出，西屯區玉門路、台灣大道口積水高度至腳踝，甚至漫入民眾家門；科園路更有大量夾雜黃泥積水，阻礙通行車流，讓許多上班民眾怨聲載道。

水利局長范世億指出，此次瞬間降雨量過多，目前道路側溝設計無法負荷，現階段會請同仁迅速協助處理積水區域，排除狀況，後續也將與建設局研議，從長計畫改善排水問題。

立委林靜儀表示，昨始降豪大雨，短時間強降雨亦發生台中多處淹水，相關情形團隊持續了解，並於今早9時前完成聯繫抽水機，針對嚴重淹水路段將持續協助。

市議員楊大鋐表示，瞬間強降雨造成西屯部分地區有大小積水、淹水災情，團隊會盡速協助，也呼籲市府盡速檢討雨水下水道建置及管徑加大，面對極端氣候帶來的災害，如何調整應變措施，維護民眾安全與權益。

連夜雨勢突襲台中，各區陸續有積水等災情傳出，西屯區玉門路、台灣大道口積水高度至腳踝，甚至漫入民眾家門。圖／民眾提供
連夜雨勢突襲台中，各區陸續有積水等災情傳出，西屯區玉門路、台灣大道口積水高度至腳踝，甚至漫入民眾家門。圖／民眾提供

梅雨 大雨特報 豪雨

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