春季鋒面降雨量大彰化前五鄉出爐 抽水機進駐

今天是節氣穀雨，根據第四河川局監測彰化縣雨量最大的前五鄉鎮市，依序為鹿港鎮、埔心鄉、彰化市、芳苑鄉和伸港鄉，其中鹿港鎮上午5至6點的時雨量已經衝破都市計畫雨水下水道最高標準，造成老街等低窪處淹水；預計這波雨勢到上午11點過後緩和，後續災情有待持續觀測。

四河局和彰化縣政府水利資源處整晚熱線，監測上午0點到9點的彰化縣各鄉鎮市雨量，鹿港202毫米、埔心196毫米、彰化160毫米、芳苑130毫米、伸港鄉120毫米。四河局指出，今天接近中午12點和晚間11點是滿潮，八卦山沿線和彰化沿海的鄉鎮都要防範土石流、淹水等災害。

四河局指出，今天上午雨量最多的鹿港鎮在5至6點的時雨量達到82毫米，都市計畫雨水下水道標準60毫米，雨水滿溢，老街等低漥處出現淹水災情，雨勢在8點半至9點10分之間緩和，淹水消退一些，可是9點半過後又開始一陣陣大雨，低漥處又淹水。

四河局去（2022）年協助爭取約1.2億元，改善芳苑鄉新街、過湖及大城鄉外五間的排水閘泵改善工程，今年花費0.33億元執行伸港鄉六股排水（海尾村）應急工程，縣政府目前積極推動以提升防汛能力。

根據中央氣象局預報，昨（19）起至21日受春季鋒面通過影響，四河局副局長張朝恭、防汛人員和縣政府水資處、在地公所人員、施工廠商現勘易淹水區，確認芳苑鄉新街排水及伸港鄉六股排水需要應變設施，現場預布4部和2部移動式抽水機，芳苑鄉過湖與大城鄉外五間排水閘泵工程現場各預布1部移動式抽水機，但因應這一波雨勢，已在昨天完成增布各1部，並要冬施工廠商成立防汛搶險隊現場待命。