彰化去年約38億元不動產 公告期滿未辦繼承權益恐受損
彰化縣去年共有5197筆土地、147棟建物未辦理繼承，依公告現值換算總值達38億餘元，彰化縣政府表示，已自4月1日起至112年6月30日公告3個月，如公告期滿仍未辦理繼承登記者，將予以列冊管理，再逾列冊管理滿15年仍未申辦繼承者，將被公開標售。
地政處指出，彰化縣去年度逾期未辦繼承登記的不動產，從4月1日起至112年6月30日公告三個月，計有5197筆土地、147棟建物未辦理繼承，土地以今年公告現值計算，粗估總值38億餘元，請權利人速辦理繼承，以免權益受損。
縣府地政處表示，逾期未辦繼承登記的不動產，如公告期滿仍未辦理繼承登記者，將依據土地法第73條之1規定，予以列冊管理，列冊管理滿15年仍未申辦繼承者，將移請財政部國有財產署公開標售，標售所得價款若逾10年仍無繼承人申請提領者，則歸屬國庫所有。
地政處長蔡和昌表示，除了日據時期家產繼承外，民法規定繼承人的繼承權並無性別差異，不分性別均有繼承財產的權利。若於公告期限內，因繼承人人數眾多難以整合協議分配遺產或會同辦理登記，則可依據土地登記規則及民法繼承編相關規定，先由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，等達成協議後再辦理遺產分割登記，以保障產權並避免逾期受罰。
地政處表示，有關「112年度未辦繼承登記列冊管理公告」資料，依規定揭示在彰化縣各地政事務所布告欄、土地所在地鄉鎮市區公所、村里辦公處。倘公告期滿被列冊管理，也可至彰化縣政府地政處網站(https://land.chcg.gov.tw/00home/index01.aspx)查詢
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